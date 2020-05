Régimen Penitenciario pide apoyo de la Gobernación para desinfección de cárceles

COCHABAMBA |

La directora departamental de Régimen Penitenciario, Pamela Suarez, señaló que envió al menos tres solicitudes a la Gobernación, para que puedan colaborar con la desinfección de los centros penitenciarios del departamento.

“La Gobernación no cumple con el apoyo, he pedido al Sedes para que nos apoye con insumos de bioseguridad, solicitamos la desinfección de las cárceles, pero hasta ahora no hacen nada. De la Alcaldía no me quejo, pero sí de la Gobernación”, refirió.

Respecto a las medidas de prevención, Suarez dijo que los nuevos detenidos cumplen 15 dias de aislamiento en el bloque C de la cárcel de El Abra, donde actualmente existen 32 privados de libertad que cumplen el aislamiento respectivo, después de ese tiempo son trasladados a las cárceles que corresponde.