Murillo: Tenemos corruptos incrustados en instituciones del Gobierno, Policía y Ejército

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó hoy que, después de 14 años de impunidad, ahora la corrupción se encuentra incrustada en las instituciones del Gobierno, la Policía y el Ejército.



"Lamentablemente, durante 14 años hubo impunidad en el narcotráfico y en la corrupción, y hoy tenemos corruptos incrustados en los ministerios, en las instituciones del Gobierno, también en la Policía y en el Ejército", dijo.



Sin embargo, aseguró que se está empezando a eliminar esta situación y, en el caso de la Policía Boliviana, su Comando Nacional tiene la instrucción expresa de que cualquier corrupto que se encuentre inmediatamente sea destituido, dado de baja y procesado.



"Mi colega (Fernando) López (del Ministerio de Defensa) está haciendo lo mismo. Es una durísima lucha, pero no nos vamos a cansar, no nos vamos a rendir", aseveró Murillo.



La autoridad gubernamental hizo esas declaraciones en la graduación del 42° curso antinarcóticos "Garras del Valor" en Chimoré, trópico de Cochabamba, donde 32 alumnos concluyeron con honores.



"Es una labor sacrificada la que hacen ustedes, entiendo que han empezado este curso de capacitación 128 alumnos y hoy día concluyen satisfactoriamente con honores 32, eso muestra claramente lo duro y sacrificado que es este curso", destacó.



Asimismo, indicó que, durante 14 años, este grupo especializado de lucha contra el narcotráfico no recibió la debida atención y lamentó que en la actualidad no tengan campamentos, vehículos ni armas de última tecnología.



"Pero quiero darles una buena noticia, (...) la presidenta Jeanine Áñez ha ordenado que se apruebe un decreto, se ha aprobado (y se está dando) fondos a la Policía para poder comprarles uniformes, armamento, herramientas de trabajo, movilidades y esperamos que a la brevedad posible todos ustedes tengan todas las herramientas necesarias para poder seguir luchando contra el narcotráfico", apuntó.