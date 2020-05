Santa Cruz extiende cuarentena por 14 días debido a la alta curva de contagios

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, junto a la ministra de Salud, Eidy Roca y la alcaldesa interina de la capital oriental, Angélica Sosa, anunciaron la noche de hoy que la región mantiene la cuarentena por 14 días a fin de prepararse para la apertura total a las actividades.

"No voy a poner en riesgo la vida de miles de personas en el momento más crítico de la epidemia: no vamos a autorizar el levantamiento de la cuarentena mientras no ceda la curva de contagio", anunció el Gobernador del departamento cruceño.

En ese marco sostuvo: "Necesitamos 14 días y medio, suficientes para impedir la explosión que las proyecciones apuntan. Estamos dispuestos a asumir toda la responsabilidad del estado en Santa Cruz pero con todos los medios del Estado para asumir esa responsabilidad como corresponde a la situación de emergencia".

No obstante la autoridad departamental también advirtió al Gobierno central que esta medida "debe venir acompañada de los recursos necesarios para enfrentar las estrategias que hemos diseñado".

"Lo voy a decir sin ambigüedades: mientras no tengamos estas condiciones no vamos a levantar la cuarentena", dijo Costas.

Recordó que el poblado departamento requiere de camas, terapia intensiva con respiradores adecuados, personal sanitario, así como insumos, y enfatizó que esas necesidades son urgentes.

De su lado, la ministra de Salud insistió con la disciplina que el ciudadano debe asumir con las medidas de bioseguridad, así como el cumplimiento de la cuarentena.

"No queremos que la gente se muera", expresó a su turno la alcaldesa interina del municipio de Santa Cruz de la Sierra, quien ocupa el lugar del convaleciente Percy Fernández.

Asimismo el Gobierno, esta vez, mediante la nueva ministra volvió a comprometerse con abrir el Hospital de la ciudad de Montero golpeada por el coronavirus, de donde casualmente la autoridad sanitaria es oriunda.