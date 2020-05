Ocho escándalos ponen en la mira al Gobierno de Jeanine Áñez

Los conflictos en gestiones gubernamentales suelen generar dudas sobre la forma de enfrentar las emergencias. Sin embargo, estos hechos tienen un tinte diferente cuando están cerca las elecciones. Sus repercusiones en quienes son candidatos y mandatarios pueden ser favorables como negativas.En el caso del Gobierno transitorio, al menos ocho escándalos marcaron su gestión desde noviembre de 2019.

Dos ejemplos son Evo Morales y la Chiquitanía y Jeanine Áñez y la pandemia del coronavirus. Son hechos diferentes, pero con similitudes porque demandaron declaratorias de emergencia y las elecciones estaban próximas, siendo los mandatarios candidatos.

Por un lado, el Gobierno del expresidente Evo Morales enfrentó el incendio en la Chiquitanía que devastó 5,3 millones de hectáreas de biodiversidad entre julio y septiembre de 2019 a pocas semanas de las elecciones nacionales. Una parte del oriente boliviano culpó al exmandatario por lo ocurrido.

Por otro lado, la presidenta Jeanine Áñez enfrenta una emergencia que es la pandemia del coronavirus. Debido a su condición de candidata a las elecciones nacionales, el país tiene bajo la mira las acciones de este Gobierno. Un supuesto hecho de corrupción denominado “caso respiradores” puso en el ojo de la tormenta a su gestión, según observan analistas políticos.

En este tiempo hubo tres ministros de Salud y uno de ellos fue destituido por una denuncia de una supuesta compra con sobreprecio y otras irregularidades de 170 respiradores de emergencia.

A esto se suman las fotos de una miss en un avión, viaje gestionado por el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez. Y el traslado de la hija de la presidenta en un avión de la FAB.

Entre otros escándalos durante la pandemia está el traslado de manera privada de una parlamentaria y su hijo hasta La Paz. Luego aparecieron fotos en los que se los ve en el cumpleaños de la hija de la Presidenta.

Además, están los escándalos de presunta corrupción como el ocurrido en Entel, en febrero, tras la salida de Elio Montes en la gerencia, por cobros de finiquitos injustificados por 868.998 bolivianos.

También el caso de la viceministra de Educación Alternativa, Yola Mamani, que fue investigada por presunta venta de cargos.

Los trabajadores de Boliviana de Aviación (BoA) denunciaron que los gerentes estaban disminuyendo rutas con el objetivo supuestamente de cerrar la empresa.

En abril, un presunto caso de corrupción por contrataciones directas y sobreprecios enYacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)supuso el despido de Herland Javier Soliz, que fuereemplazado por Richard Botello como nuevo presidente.

Otro escándalo fue la salida de la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, que se pasó de partido y se presentó como candidata de la alianza Creemos, de Luis Fernando Camacho.

Los últimos días salió a la luz pública el caso respiradores. Consultados los analistas sobre si este caso sería similar al de la Chiquitanía que golpeó políticamente al MAS, señalaron que son eventos distintos.

“Ambos eventos tienen distinta naturaleza. Y, por ello, cada cual con sus propias tendencias y características. En el imaginario popular, sobre todo del electorado cruceño, el incendio tenía un responsable: Evo Morales (...) De ahí, esa reducción significativa de la votación en las elecciones anuladas del 20 de octubre”, observó el analista político y abogado Rolando Tellería.

La pandemia tiene un origen diferente, pero la forma de enfrentar este acontecimiento es el que es valorado por la población. Para Tellería, los resultados del manejo de estas circunstancias podrían incidir del mismo modo en la preferencia electoral.

“La naturaleza de la pandemia tiene origen exógeno, pero una cosa muy distinta es la gestión de la Covid-19. Si llegáramos a números y cifras desastrosas, es más que probable, su incidencia negativa en la votación a favor de Jeanine Áñez. En gran porcentaje, el caudal de votos en favor de Jeanine, depende de los resultados de la gestión”, observa Tellería.

Asimismo, el analista Marcelo Arequipa considera que cuando pase toda esta situación recién se podrá ver la dimensión del problema y la efectividad de la gestión.

“Es muy difícil saber cuánto va a repercutir, porque todavía no hay una fecha de voto. No sabemos cuál va a ser el impacto de la epidemia. Hasta ahora lo que la gente ha visto es que el Gobierno hace mucho esfuerzo, pero están improvisando como todos en el mundo, porque nadie esperaba esto”, mencionó Arequipa.

En tanto, Tellería indica que ya hay afectación en la imagen de la Presidenta por la forma de manejar estos casi tres meses de pandemia en Bolivia.

Estos hechos fueron objeto de duros cuestionamientos, pues mucha gente necesita trasladarse y no puede por las restricciones de la pandemia.

“Ese incidente (el caso respiradores) ha afectado, y duramente, la imagen de la Presidente. Por más esfuerzos que hagan para ‘lavar’ esa mácula, investigando o castigando a responsables o inventando chivos expiatorios el daño está hecho. El tema ha estigmatizado la gestión con corrupción”, indicó Tellería.

Sin embargo, Arequipa considera que la afectación de este hecho a la gestión será según el curso de las investigaciones.

“No se sabe muy bien el tema de los respiradores. Creo que se han exagerado mucho las cifras. Se ha visto la participación de individuos que han contaminado el sistema y dañaron la reputación del Ministro que quizá no estaba inmiscuido. El tiempo dirá cuáles son los resultados y repercusiones”, señalóArequipa.

Tanto la gestión de la pandemia como la quema de la Chiquitania requirieron emitir declaratorias de emergencia. Cuando esto sucede se permite la contratación directa para hacer compras de equipos o insumos necesarios.

“Parece que, cuando resulta imperativo declarar estado de emergencia o crisis sanitaria se da luz verde a la corrupción. Sean gobiernos de izquierda o de derecha”, observa.

Ambos analistas coinciden en que se politizó la emergencia. Esto se evidenció en las protestas de algunos sectores y algunas medidas del Gobierno que fueron cuestionadas por su nivel de electoralidad.

Según Tellería, esta situación se agrava por su condición de Presidenta y candidata.

“Si Jeanine no fuera candidata, la situación sería diametralmente distinta. Desde el momento que es candidata, todas sus medidas están mediadas por el cálculo político. Por tanto, la gestión de la pandemia, más allá de los números y las víctimas, tiene no más fines electorales”, indicó.

En tanto, Arequipa considera que si ella no fuese candidata, la situación no sería diferente. “Cuando ella no era amenaza ni rival de nadie no había dificultad. Ahora que es rival salen los cuestionamientos y demás. Lo que no es cierto es que sacándola del camino se van a resolver todos los problemas. Por ejemplo, es fácil decir que si ella deja de ser candidata todos van a apoyar”, manifiesta.

Lo cierto es que el coronavirus sorprendió a todos los bolivianos y cambió los planes electorales del país. Por el momento, continúa la prohibición de actividades políticas y las campañas para las elecciones deberán reinventarse.

APUNTE

Se espera la fecha para las elecciones

Las elecciones nacionales debieron llevarse a cabo el pasado 3 de mayo, pero el coronaviru y la cuarentena llevaron a que se deba suspender la fecha y se emita una Ley.

La Asamblea Legislativa Plurinacional ya aprobó una ley que insta al Tribunal Supremo Electoral que señale la fecha de elecciones máximo hasta el tres de agosto. El TSE indicó que cumplirá la ley.

Investigan a Áñez por el caso respiradores

La presidenta Jeanine Áñez será incluida en la investigación por la compra de los 170 respiradores con presunto sobreprecio, según anunció este lunes el diputado Édgar Montaño, quien conforma la comisión mixta para investigar este caso.

“Se va a incluir a la señora Jeanine Áñez. No se olvide que en la declaración del señor (Marcelo) Navajas, exministro de Salud, dice que la señora Áñez y el señor Arturo Murillo fueron los que recibieron los respiradores y ellos fueron los que entregaron en Santa Cruz y en los otros departamentos, mas no así el exministro Navajas”, sostuvo Montaño en un entrevista con Erbol.

La mandataria estuvo presente en Santa Cruz el día que se recibieron los ventiladores de origen español y, además, viajó a otros departamentos para entregar los equipos.

Montaño recalcó que, al ser mencionada por Navajas, con toda seguridad la comisión gestionará que Áñez pueda responder ya sea a través de medio escrito o si se presentaráa testificar.

La comisión mixta fue conformada por la Asamblea Legislativa para investigar el presunto sobreprecio en la adquisición de 170 respiradores.

El diputado Montaño indicó que el objetivo de la investigación será esclarecer quiénes estarían involucrados. Además, de cómo recuperar los recursos económicos.

También citarán al vendedor de los equipos, el cónsul, el Presidente de la Aduana y otros.