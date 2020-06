Resumen de la semana

La llamada cuarentena dinámica debía aplicarse desde el 11 de mayo, pero la mayoría de los departamentos del país decidieron mantener el confinamiento.

Santa Cruz seguirá el rigor de la cuarentena y permitirá salidas restringidas los fines de semana; Trinidad, con su capital Beni, ingresa hoy en aislamiento absoluto por cinco días; El Alto, en cambio ya aprobó el transporte público hace una semana. Mientras Cochabamba opta por la flexibilidad de la cuarentena con horario de trabajo continuo y prohibición de circulación desde las 18.00.

A partir de ahora rige la conciencia y responsabilidad ciudadana...

1. 1de junio. Flexibilización

Tras 71 días de inactividad y pese a que los contagios aumentan a un ritmo alarmante, Bolivia inicia hoy un periodo de flexibilización a las restricciones impuestas durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

En esta etapa, el Gobierno interino espera reactivar la economía y generación de empleos, aunque varias ciudades mantendrán el confinamiento

y sólo cuatro se reinsertan a la actividad.

2. Órdenes de aprehensión persiguen a J. M. Leyes



Dos órdenes de aprehensión (una por contrataciones de alimentos y otra por tenencia ilegal de arma de fuego) pesan contra el alcalde José María Leyes, quien logró junto con sus abogados suspender las medidas cautelares para que pueda defenderse en libertad.

3. Añez destituye al Ministro de Minería por expresar racismo



Fernando Vásquez fue destituido del cargo de ministro de Minería por la presidenta Jeanine Áñez tras las declaraciones que hizo sobre su aspecto físico y su vínculo con el Movimiento Al Socialismo (MAS). Vásquez sólo duró 22 días en el cargo. “He decidido la destitución del ministro Vázquez por sus expresiones racistas”, dijo Áñez.

4. ¿Corrupción en Impuestos Internos?



El exgerente distrital 1 de Impuestos Nacionales de La Paz, Jorge L., fue aprendido por la presunta negociación de la prescripción de deudas tributarias por supuestos delitos de corrupción, informó el fiscal Marco Antonio Cossio.

MARTES

9 contradicciones y caso respiradores entra “en reserva”

Contradicciones, inexactitudes, liberación de responsabilidades e infiltrados, entre otros, rodean la compra de 170 respiradores con presunto sobreprecio. Como corolario, a la formación de dos comisiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se suma que la investigación penal por el “caso respiradores” es declarada “en reserva” a petición del Ministerio Público para no entorpecer el proceso.

MIÉRCOLES



La Nasa inicia una nueva era espacial

Dos astronautas de la Nasa en un cohete Falcon 9 de “SpaceX” debían transportar la cápsula “Dragon” hacia la Estación Espacial Internacional, el 27 de mayo, tras nueve años de espera. Pero el mal tiempo atrasó su despegue hasta el 30, dando inicio a una nueva era espacial.

JUEVES

Consumo web subió 40% y clientes nuevos no llegan ni al 10%

Debido a la cuarentena, la implementación del teletrabajo y la teleeducación en Bolivia, el consumo de internet subió en 40 por ciento, pero los nuevos usuarios no suben del 10 por ciento.

En el país, las compañías telefónicas cuentan actualmente con más de 10 millones de usuarios, de los cuales entre el 80 y el 85 por ciento corresponden a clientes pospago y el resto a la modalidad prepago.

VIERNES



Pago: Diferimiento no es para todos

El diferimiento del pago de créditos tendrá plazos incluso hasta el mes de septiembre para quienes deban menos de Bs 1 millón, anunció el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Oscar Ortiz. Tampoco aplica a empleados en planilla.

SÁBADO

Bolivia bordea los 10 mil contagiados de coronavirus

En un día, el país registró 861 personas contagiadas por coronavirus, el pico más alto desde el inicio de la epidemia. De este modo, el total llegó el sábado a 9.592 infectados en todo el territorio nacional, según el reporte del Ministerio de Salud. Los nuevos contagios fueron reportados en el departamento de Santa Cruz (596), Beni (131), Cochabamba (68), La Paz (34), Oruro (24) y Tarija (8).

DOMINGO



El MAS se abre a retrasar las elecciones

El MAS se abre a retrasar las elecciones generales, tuiteó el expresidente Evo Morales, para quien la Fiscalía de Bolivia indicó que emitirá una orden de detención preventiva y activación del sello rojo de la Interpol, dentro de un proceso por presunta sedición y terrorismo.

LA FOTO DE LA SEMANA:



Acto de policía racista indigna a Estados Unidos

Una semana de protestas se registró en Estados Unidos desde la muerte del afroamericano George Floyd, tras ser detenido violentamente por un policía en Mineápolis, el pasado lunes. Las imágenes del hecho se viralizaron en el mundo causando indignación, marchas y actos vandálicos en ciudades de Estados Unidos.

47 FEMINICIDIOS EN BOLIVIA

Informe: La violencia machista persiste en Bolivia y registra hasta hoy 47 feminicidios en lo que va del año, según las estadísticas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crim

La Paz reporta 14 casos, le siguen Santa Cruz con 9, Cochabamba con 6, Oruro con 5, Beni con 4, Potosí con 3, Pando con 2, Chuquisaca con 2 y Tarija con 2. Además, hasta ahora se reportaron 28 infanticidios en todo el país.

COMENTARIOS

"Salvador Romero, en la encrucijada. Seguir con su palabra y cumplir con la ley o quebrarse ante los designios de Evo y el sistema político tradicional". OZONO (rodrigogbi). @rozono.

"Mi piel oscura, mis ojos oscuros, mis rizos o mis trenzas que no son para bailar saya sino parte de mi identidad étnica-racial no me hacen militante de ningún partido político. La reducida mente de los racistas, de los que odian así lo creen". Paola Inofuentes. @palenquera.