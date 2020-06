Sosa advierte que hay casos de Covid-19 en todos los barrios de Santa Cruz de la Sierra

SANTA CRUZ |

La alcaldesa interina del municipio de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, advirtió hoy que los casos positivos por Covid-19 ya se encuentran en todos los barrios de la capital cruceña y, por ello, pidió a la población asumir su propia responsabilidad en lo que se refiere a mecanismos de prevención.

"Yo no puedo poner un gendarme, soldado o policía detrás de cada vecino, entonces pido esa responsabilidad a cada uno (de los vecinos) para que nos cuidemos entre todos. Y si no lo hacemos, veremos las caras de todos nuestros directores médicos atendiendo, entonces llegará el momento en el que no habrán más camas para la atención hospitalaria", sostuvo.

Con respecto a la situación de los distritos municipales, Sosa mostró un mapa donde se ve que el distrito 11, en el centro de la ciudad, se encuentra "cundido de casos", en el distrito 2 que abarca la zona del mercado Mutualista y barrios como Hamacas, "tiene a muchas familias con Covid-19.

Por su parte, en el distrito 3, zona del barrio Estación Argentina, se tienen 1 o 2 unidades vecinales sin contagio, pero a personas que se movilizan; en el distrito 4, zona del Alto San Pedro, solamente hay una unidad vecinal sin casos positivos", expresó Sosa.

Con referencia al distrito municipal 5, zona norte, añadió que había un buen número de casos positivos, pero estos han bajado, "aunque lo alarmante es que hace 6 semanas por la zona no había registro de infectados".

En lo relacionado a la Pampa de la Isla y la Villa 1ero de Mayo, zona este, dijo que en el sector solamente había entre 2 a 3 unidades vecinales con contagios, pero la cifra en las últimas semanas ha subido a 30 zonas con familias infectadas.

Finalmente, dijo que se tomarán medidas oportunas y contundentes para combatir la pandemia, una de ellas es la habilitación de 185 camas para atender la emergencia de pacientes con Covid-19.