Candidatos manifiestan su desacuerdo con la reducción de Ministerios, pues no ven real ahorro

LA PAZ |

Cuatro candidatos presidenciales hicieron conocer su desacuerdo con la reducción de Ministerios, de 20 a 17, que anunció el Gobierno nacional ayer, porque consideran que no se generará ningún tipo de ahorro, uno de ellos lo calificó como una medida de "parche propagandístico".

El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, afirmó que la reducción de los Ministerios de Comunicación Culturas y Turismo, y Deportes no representa un verdadero ahorro para el Tesoro General de la Nación (TGN) porque el presupuesto asignado a las carteras de Estado es muy bajo y esa acción no le compete a un Gobierno transitorio.

También le recordó a la presidenta Jeanine Áñez que en plena pandemia del coronavirus (Covid-19) "destinó 506 millones de bolivianos para los ministerios de Defensa y Gobierno; seguridad por encima de salud".

Por su lado, el candidato de la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, mostró su desacuerdo por las redes sociales asegurando que esa acción sólo representa un "parche propagandístico" más que brindar una solución al problema de la pandemia de la Covid-19 en el país.

"Proponemos que destinen los 312 millones de Bs de la publicidad estatal para la lucha contra el #Covid19. ¡Demuestren responsabilidad con la gente que sufre!", manifestó.

La Presidenta informó ayer que los Ministerios de Deportes así como el de Culturas y Turismo se convertirán en viceministerios dependientes del Ministerio de Educación y el actual Ministerio de Comunicación pasará como Viceministerio al Ministerio de la Presidencia. Además, anunció que las embajadas de Bolivia en Irán y en Nicaragua serán cerradas, con el fin de reducir gastos "innecesarios".

Al respecto, también se pronunció el candidato presidencial por la Alianza Libre21, Jorge "Tuto" Quiroga, pero sobre el tema específico de la cultura.

"Bolivia sin cultura, es como una persona sin alma. El camino para reducir de peso NO es extirpar el corazón, es recortar la grasa de viajes, gastos, corrupción, 'embajadores' que no explican, erogaciones publicitarias, etc.", publicó en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, dijo que "las culturas son el alma de nuestro Estado Plurinacional, no son un lujo ni un gasto superfluo".

Publicó en sus redes sociales que una forma de generar ahorros en medio de la pandemia de la Covid-19 es poner un tope salarial en todo el sector público y reducir "los gastos destinados a la represión del pueblo".