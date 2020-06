Nacional Seguros amplía cobertura en pólizas de salud por casos de Covid-19

Los nuevos beneficios ofrecen cobertura desde $us 10,000, hasta $us 40,000, para cubrir gastos médicos en casos de la Covid-19 o una renta diaria por internación desde $us 5,000, hasta $us 20.000, según el plan de seguro de salud contratado originalmente.

Al mismo tiempo, se mantiene la cobertura solidaria de $us 2,000 por esta enfermedad.

Actualmente, todas las pólizas de salud de los clientes de Nacional Seguros cuentan con una cobertura solidaria de $us 2,000 por Covid-19, aun siendo una exclusión de la póliza.

Esta cobertura se seguirá manteniendo al momento de adquirir este seguro complementario a su póliza de salud.

Gastos médicos

Tomando en cuenta que los gastos que implica el tratamiento de la Covid-19 pueden ser muy elevados, Nacional Seguros ofrece a sus clientes una nueva cobertura que complementa a la actual cobertura solidaria de 2.000 USD, según una nota de prensa de la empresa.

El asegurado puede elegir contar con la cobertura Protección Covid desde $us 10,000, hasta $us 40,000 adicionales para cubrir los gastos médicos (ambulatorio y hospitalario), en caso de ser diagnosticado positivo, según el plan de seguro de salud contratado originalmente adicionales.

El monto de esta cobertura es prestacional, por tanto, se paga directamente al centro médico dentro de la red cerrada. La misma se anexa a la póliza actual de salud y tiene una prima adicional de acuerdo al plan contratado.

Renta por hospitalización

La otra alternativa a elegir, en lugar de la cobertura de gastos médicos, es una renta por hospitalización. Si una persona es internada por la Covid-19 en un centro médico público o fuera de la red de Nacional Seguros, recibirá una renta diaria a partir del cuarto día de internación, hasta por 15 días, por un monto total, desde $us 5,000 ($us. 333 diarios) o hasta $us 20,000 ($us. 1,333 diarios), de acuerdo al plan contratado originalmente.

El pago de esta cobertura es directamente al asegurado, no a la clínica. Ese valor lo recibirá una vez termine su periodo de internación o antes si es requerido.

“En estos momentos tan críticos que estamos viviendo los bolivianos debido a la pandemia, lo más importante para Nacional Seguros es preservar la vida y la salud de nuestros clientes y sus familias. Por ello hemos diseñado esta cobertura complementaria de vida-sepelio y de gastos médicos o renta de hospitalización para casos de Covid-19. Ambas alternativas son adicionales al seguro de salud y a la cobertura solidaria por Covid-19, con que ya cuentan nuestros clientes, que así podrán sentirse mucho más protegidos”, expresó Álvaro Toledo, gerente General de Nacional Seguros Vida y Salud.

Requisitos para clientes actuales para adquirir este nuevo beneficio adicional:

La edad máxima de ingreso para clientes vigentes con un seguro de salud con Nacional Seguros es hasta los 60 años para los seguros individuales y familiares, y 64 años para seguros corporativos.

Este beneficio aplica para todo el núcleo familiar, por lo tanto, no lo puede contratar una sola persona en caso de pólizas familiares.

Esta cobertura es inmediata, por lo tanto no tiene período de carencia.

El límite de la cobertura adicional y el deducible dependerá del plan contratado, sea un seguro de salud con o sin deducible.

Para acceder a este beneficio, el asegurado deberá confirmar por los diferentes canales la aceptación de esta cobertura adicional.

Requisitos para clientes nuevos para adquirir este beneficio adicional:

La edad máxima de ingreso para clientes nuevos individuales o corporativos, es hasta los 60 años.

Este beneficio aplica contratando un seguro de salud con Nacional Seguros según los planes disponibles.

Este beneficio aplica para todo el núcleo familiar, por lo tanto no lo puede contratar una sola persona en caso de pólizas familiares.

Esta cobertura tiene un período de carencia de 14 días.

El deducible dependerá del plan contratado.

Para acceder a este beneficio, el asegurado deberá confirmar por los diferentes canales la aceptación de su seguro de salud y la cobertura adicional, acompañada del formulario de solicitud del seguro confirmando que actualmente no tiene enfermedades base, ni diagnóstico por Covid-19.

Protección Covid Plus+

Recordemos que hace unos días atrás, Nacional Seguros lanzó el primer seguro de vida del país específico para casos de Covid-19, “Protección Covid Plus+”, ofreciendo tres coberturas integradas: