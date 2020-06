Familias dispuestas a pagar por plasma: crecen las ofertas y Gobierno aclara que el cobro es ilegal

Decenas de familias están dispuestas a pagar dinero a cambio de plasma hiperinmune para sus seres queridos que se debaten entre la vida y la muerte.

Pese a que el Gobierno advirtió que cualquier cobro es ilegal, las ofertas crecen y muchos pacientes recuperados creen que su sangre tiene un precio alto.

"Yo he luchado contra el virus por semanas, he dejado de trabajar en mi pequeña empresa, me he aislado, mis trabajadores se fueron, me quedé sin recibir un solo centavo y por su puesto mi familia es la más afectada. Yo estoy dispuesto a donar mi plasma pero que el Gobierno me pague por eso. Muchas familias mueren de hambre, se enferman con coronavirus y lo mínimo que pueden hacer las autoridades de Salud es remunerar a quienes también salven vidas de esa manera", manifestó la semana pasada un potencial donante.

La desesperación de las familias puede reflejarse en las redes sociales. La página de Facebook "Donante Para Plasma Hiperinmune cov19" muestra a decenas de personas clamando la ayuda de personas que ya se recuperaron.

¿Qué es el plasma hiperinmune?

“Disminuye la fiebre en todos los pacientes, mejora la oxigenación ante la inflamación pulmonar y esto mejora con la transfusión del plasma. Cuando se mide la carga viran en pacientes esta se ve reducida gracias al plasma hiperinmune”, afirmó el infectólogo, Juan Saavedra.

Es el suero o porción líquida que queda después de que se han eliminado glóbulos rojos, plaquetas y otros componentes celulares de la sangre.

Su uso, como medida terapéutica, fue autorizada en el país por el ministerio de Salud. Se extrae de pacientes infectados y convalecientes que han desarrollado una respuesta inmune.

El plasma convaleciente o inmunoglobulina hiperinmune puede reducir la mortalidad en pacientes con enfermedades causadas por virus respiratorios, como la Covid-19.

Fue usado, con resultados positivos, en pacientes con las más recientes variedades de coronavirus: SARS 1 en 2003, MERS en 2012, convirtiéndose en una de las mejores opciones inmediatas para ayudar a personas con Covid-19.

Sin embargo, no está claro que el plasma de las personas que se han recuperado de la Covid‐19 sea un tratamiento efectivo para los pacientes con esta enfermedad. La evolución de un infectado puede estar relacionada con el plasma convaleciente, la progresión natural de la enfermedad o con otros tratamientos recibidos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), todavía no existe un medicamento o tratamiento aprobado para curar el coronavirus. Muchos países encaran la batalla para encontrar la fórmula y también una vacuna.

El éxito del plasma hiperinmune puede estar limitado ya que no todos los pacientes que se recuperan desarrollan anticuerpos neutralizantes. El contenido de anticuerpos debe probarse en pacientes convalecientes para seleccionar donante adecuados.

El plasma no es una opción más válida ante la vacuna. “Son formas de tratar totalmente diferentes. La vacuna pretende que el propio organismo produzca los anticuerpos y evite la infección”, aclara el ministerio de Salud e indica que es un “anticuerpo pasivo”.

Lo cierto es que está funcionando en varios pacientes que reducen los síntomas graves gracias al líquido que además es de disponibilidad inmediata, a diferencia de vacunas y medicamentos que pueden tardar meses y años. Se recomienda su administración durante los primeros diez días de síntomas.

Entretanto, el Gobierno advirtió con sancionar a quienes quieran lucrar con la venta de plasma hiperinmune para tratar la Covide-19 y recordó que es un delito la comercialización de sangre humana y sus componentes.

El Ministerio de Salud difundió un comunicado ante las "múltiples denuncias recibidas por cobros ilegales" que pretenden hacer algunas personas que se recuperaron de la enfermedad para donar su plasma para el tratamiento de otros pacientes.

En Bolivia más de 2 mil personas ya se recuperaron de la Covid-19, lo que los convierte en potenciales donadores. Aún no existen cifras oficiales de la cantidad de donaciones hechas, ni de pacientes recuperados con plasma hiperinmune.

¿Quiénes pueden hacer la donación?

La donación la pueden hacer hombres y mujeres, pero deben cumplir ciertos requisitos, como tener dos cargas virales negativas con intervalos de 14 días.