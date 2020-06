San Ramón de Beni está sumida en la tristeza; claman por ayuda, se necesita médicos y vitaminas

El municipio de San Ramón en el departamento de Beni está sumido en la tristeza y el dolor a causa de la propagación del coronavirus (Covid-19), que hasta el momento suma 67 positivos y al menos, 30 fallecidos. De ese número de infectados, 23 son profesionales de salud. Las autoridades de esa región imploran por ayuda; piden con urgencia vitaminas C y D, mentisan, además piden mayor refuerzo de galenos para afrontar la pandemia.

El presidente del Comité Cívico de San Ramón, Tonny Salvatierra, en contacto con ANF, relata que, desde hace más de 70 días, ese municipio enfrenta los días más difíciles y dice que la situación empeora, debido a la falta de médicos, camas para los enfermos, un centro de aislamiento y bioquímicos para el laboratorio del único centro de salud.

Cuenta que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Beni hace más de dos semanas se comprometió a contratar a los bioquímicos, pero hasta la fecha no llegan los especialistas. También asevera, que en ese tiempo no funcionan las entidades financieras en esa región y la gente no puede acceder a los bonos anunciados por el Gobierno, lo que hace la población afronte, también una crisis social y alimentaria.

"Para los bioquímicos a nosotros nos han pedidos nombres (de los profesionales) para contratarlos, pero nosotros no sabemos y no conocemos. Hace más de dos semanas que estamos sin bancos, la gente no puede cobrar los bonos, nos falta alimentos", señala.

Añade que, ante la ausencia de los bancos, las farmacias no pueden abastecerse debido a que no se puede hacer depósitos, lo que deriva en la escasez de medicamentos, principalmente vitamina C y D, que son de alta demanda por los pobladores que quieren evitar problemas respiratorios ante las bajas temperaturas y la aprobación del virus.







Salvatierra destaca que hace dos días, no se reportaron nuevos fallecidos a causa del Covid-19, pero pese a situación, los pobladores están temerosos por los contagios e incluso, dice que ya muchos no van al centro de salud por miedo a infectarse.

"Hace dos días no habido muertos, antes de eso, todos los días morían entre dos y hasta tres personas con los síntomas del coronavirus. De los 30 que hemos contados, todos tenían los síntomas, a la mayoría no se le hizo la prueba. La gente tiene miedo a enfermarse y morir en el hospital, miedo de salir, ya no van al hospital por eso mismo, otros porque han visto que enfermos se han internado y nunca más han regresado", asevera.

Por su parte, la alcaldesa interina de ese municipio, Ribera Leigue, también clamó por ayuda a autoridades de los tres niveles del Estado ya que, agregó que en esa región la mitad de la población se encuentra afectada directa o indirectamente por la pandemia del Covid-19.

"Hace un mes que vengo pidiendo por todos los canales ayuda a Bolivia y al mundo porque el pueblo de San Ramón está en desastre", afirma.

Señala que, de los 67 casos positivos, 23 corresponden al personal de médico del centro de salud por lo que también se solicitó más profesionales del área para dar tratamiento a los afectados por la enfermedad.

"No tenemos médicos, no tenemos alimentos y no tenemos medicinas por lo que pido ayuda", relata.

El último reporte epidemiológico del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Beni, dio cuenta de 2.511 casos totales de la enfermedad en la región, de los cuales 45 corresponden a Riberalta, 119 a Guayaramerín, cinco a Santa Ana, 18 a San Joaquín, 67 a San Ramón, 2.207 a Trinidad, 3 a Loreto, 36 a San Andrés, uno a San Borja y tres a Exaltación.