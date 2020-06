Murillo: No es casual que en las zonas donde se han hecho movilizaciones, estén con casos de Covid-19

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo manifestó que “no es casual” que los lugares donde se registraron manifestaciones y aglomeraciones de personas, hace semanas atrás, hoy tengan casos de coronavirus.

“No es casual que hoy, que las zonas donde se han hecho movimientos (manifestaciones) políticos, estén infectadas. Lo mismo ha pasado en el Beni. No dejemos que nos lleven como borregos a la muerte”, dijo hoy la autoridad desde Santa Cruz.

“Hace treinta días comenzaron conflictos en el Chapare. Los dirigentes irresponsables hicieron que se acumule la gente y que salgan en masa. Hoy estamos recibiendo los resultados de esos dirigentes irresponsables, de Andrónico, Evo Morales y el candidatos del MAS”, apuntó Murillo.

También se refirió a la declaración del expresidente y jefe de campaña del MAS, Evo Morales, quien señaló desde Argentina que “se ve como si estuvieran sembrando coronavirus en el trópico”.

“Es condenable lo que hace el señor Morales, aprovechándose de que mucha gente en el Chapare y en algunos lugares cree en él. Señor Morales está mandando a morir a su gente, eso es irresponsable. Yo le pido no lo haga, no mate a gente inocente, no es correcto, no es justo. ¿Cuántos muertos más necesita para tranquilizarse?”, dijo Murillo.

Sobre la situación epidemiológica en el Chapare, la autoridad nacional manifestó que “se están entrando mañana a la detección de casa por casa para ver cuántos casos realmente hay”.

Ayer, los pobladores del trópico se encapsularon y cerraron la carretera que conecta a Cochabamba con Santa Cruz con promontorios de tierra en El Sillar por el alza de casos de Covid-19. El Gobierno restringe el paso de pasajeros en Colomi.

La región registra un aumento exponencial con 312 positivos y 22 fallecidos, según el reporte del Sedes.