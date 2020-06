Colegio Médico de Tarija rechaza flexibilización de la cuarentena a partir del 15 de junio

El presidente del Colegio Médico de Tarija, Jaime Márquez, rechazó hoy la flexibilización desde el 15 de junio de la cuarentena rígida del coronavirus Covid-19, determinó el Comité de Operaciones de Emergencias Departamental (COED), debido al incremento de los casos positivos registrado en las últimas horas.

"Nosotros como Colegio Médico, como institución de salud que agrupa a todos los médicos del departamento, sugerimos y solicitamos a las autoridades que vuelvan a repensar la flexibilización de la cuarentena a partir de mañana, porque te digo exponencialmente los casos están en subida en el departamento. La muestra clara son los resultados de ayer (sábado) donde se tuvo 25 confirmados, y se supone que estábamos en cuarentena rígida", informó a la ABI.

Agregó que otro factor para no flexibilizar la cuarentena rígida son las escasas condiciones que se cuenta en recursos humanos y equipos de terapia intensiva para atender pacientes, si estos se multiplicaran luego de flexibilizar la cuarentena.

"El único lugar que tiene terapia intensiva es el Hospital San Juan de Dios de Tarija, todos los pacientes que requieran terapia intensiva en los demás municipios van a tener que ser derivados a la ciudad de Tarija. Yacuiba no tiene un centro de terapia intensiva, hay que decir la verdad, en estos tres meses de cuarentena no se hizo lo que se tenía que hacer, Bermejo hasta ahora no tiene un centro COVID-19", agregó.

Vaticinó que, según la curva epidemiológica, de 100 casos confirmados en Tarija al menos 7% requerirá terapia intensiva, porque tendrán complicaciones pulmonares.