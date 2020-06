Sedes Chuquisaca dejó de recoger pruebas ante carencia de equipos de protección personal

El jefe de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Chuquisaca, Jhonny Camacho, informó que en Sucre no se recogieron muestras ni se continuó con la investigación epidemiológica desde la última jornada, por falta de dotación de equipos de protección para el personal responsable de la contención de casos sospechosos y positivos de Covid-19.

"Ayer no se ha hecho un trabajo como hacíamos todos los días toda vez que tenemos carencias en el equipo de contención que está a mi lado, respecto a los equipos de protección personal", dijo Camacho a los periodistas.

Aclaró que el mencionado equipo está compuesto por alrededor de 80 personas que se encargan de hacer el mapeo y la planificación para ir en busca de los contactos a sus domicilios, así como de tomar las muestras y llevar a los sospechosos o positivos a la Villa Bolivariana o al hospital, si fuera el caso.

Dijo que la solución pasa por la directora del Sedes (Maribel Quiroz) para que realice la dotación necesaria de equipos de bioseguridad para que las brigadas de contención de esa institución, pueda retomar su trabajo.

Por otro lado, indicó que el laboratorio PCR tampoco procesó muestras la última jornada, razón por cual el conteo de datos se quedó en 102 positivos.

Solicitó la dotación de más personal para trabajar en el laboratorio porque el existente, debido a la demanda, tiene una sobrecarga horaria.

"Ayer en el laboratorio PCR no corrieron muestras porque no se cuenta con el suficiente personal y el existente estuvo trabajando de lunes a lunes sin descanso y con una sobrecarga horaria, razón por la cual no se procesaron algunas muestras, por lo que no tenemos mayor cantidad de positivos ni negativos", dijo Camacho.

El laboratorio PCR de la ciudad de Sucre, donado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y gestionado por la presidenta Jeanine Áñez, está siendo operado por cinco laboratoristas proporcionados por el Sedes y por el Gobierno Municipal que fueron capacitados en el laboratorio de Santa Cruz, Cenetrop y en el de La Paz, Inlasa.

Camacho adelantó que en las siguientes horas se definirán con la directora del Sedes estos requerimientos porque las condiciones actuales no serían las idóneas.

Reveló que se tenía planificado alcanzar a la fecha las 5.000 pruebas, pero que sólo se llegaron a analizar 1.000, por lo que así sería "difícil saber qué es lo que pasa epidemiológicamente en el departamento".

También aclaró que los rastrillajes epidemiológicos anunciados en instituciones, como son la Policía, el Ejército, la prensa y el personal de salud, quedan suspendidos por el momento.