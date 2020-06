Un trabajador de la prensa da positivo y hay 22 sospechosos del rubro en Cochabamba

Cochabamba registró 138 nuevos casos de coronavirusen en la última jornada, entre los cuales se encuentra un trabajador de la prensa de un medio de comunicación de Cochabamba. Debido a esta situación hay 22 personas sospechosas que están a la espera de los resultados. En total, el departamento ya acumuló 2.179 contagios, informó el responsable de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rubén Castillo.

Se trata del primer trabajador de la prensa que da positivo en Cochabamba. Es un camarógrafo de piso, por lo que no estuvo en contacto con población o entrevistados. No obstante, los casos sospechosos fueron aislados y también se les tomaron las pruebas, ahora se esperan los resultados para ver si es que hay más infectados o no. “Tenemos un grupo de sospechosos. Se ha hecho el muestreo correspondiente y se están esperando los resultados”, dijo Castillo.

Asimismo, otro sector de primera línea es el personal médico. En este caso suman 120 los contagiados con coronavirus. Entre ellos están: médicos, enfermeras, odontólogos y otros. Algunos requirieron internación hospitalaria y un grupo se recupera en domicilio.

También se tuvo que lamentar el fallecimiento de tres personas en Cochabamba.Una cifra que sigue en aumento y alcanzó a las 97 personas, indica el reporte del Sedes.

Los municipios donde se registraron la mayoría de los nuevos casos son: Cochabamba (52) Puerto Villarroel (30), Chimoré (15), entre otros.