Iglesia Católica cuestiona cálculos políticos de sectores en esta pandemia

Ante el incremento exponencial de casos positivos de coronavirus en el país, la Iglesia Católica demanda a los ciudadanos no dejarse influenciar por actitudes irresponsables que atentan contra la vida en este momento de pandemia, no solo al país sino a nivel mundial, por intereses políticos que tanto daño hacen a nuestro país.

Durante la homilía de este domingo, el obispo Auxiliar de la ciudad de El Alto, Giovanni Arana, expresó su preocupación de las cifras alarmantes que hasta ahora se han dado a conocer, a nivel mundial se habla de más de 8 millones de casos, más de 400 mil personas muertas y un total de 4 millones de recuperados.

Acotó que ‘en nuestro país las cosas tampoco no son tan alentadoras, tenemos más de 23 mil casos confirmados, 740 personas fallecidas, más de 5 mil personas recuperadas y sabemos que estas cifras irán aun en aumentos. A esto debemos sumar los efectos que la pandemia ocasionará tanto a nivel social y económico’.

“Nuestro presente y nuestro futuro es poco alentador, y frente a esto duele que hayan algunos que no quieren ver esta situación y pensando que nada está pasando están interesados y preocupados en otras cosas, haciendo cálculos políticos, aprovechándose del dolor de la gente y generando actos de corrupción, y claro si uno piensa así, si está preocupado en sus cosas, en sus intereses, la vida queda en segundo plano”, cuestionó.

Por lo que, Arana demandó actuar con responsabilidad y no dejar que las actitudes irresponsables de algunos sectores hagan que también actuemos del mismo modo ‘aquí se trata de unirnos todos quienes defendemos la vida y hacer frente a aquellos que por otros tipo de motivaciones, atentan contra de la vida en este momento particular que vivimos no solo como país, sino a nivel mundial’.

“Nada justifica el poner en riesgo la vida de la gente, menos intereses políticos que han hecho tanto daño a nuestro país”, afirmó.

Agregó que ‘frente a esta situación dramática por el coronavirus y a la vez complicada por el panorama político que vivimos como bolivianos, donde a la crisis sanitaria se une una crisis social y política, viene la palabra de Dios que en este domingo nos invita a vencer todo miedo y mirar nuestro presente y futuro con mayor esperanza, confiando en Dios quien tiene poder de cambiar y hacer que las cosas sean mejores’.

“Creo que es tiempo de que todos, en especial quienes tienen en sus manos el poder de decisión, puedan poner en este momento como prioridad el valor de la vida, de la vida de cada ciudadano boliviano, por eso hacemos un llamado a todos los actores políticos, pongan la vida como prioridad en sus acciones, en sus intereses, basta de actuar mezquinamente, preocupados solamente de sí mismos, no se dan cuenta acaso que esta actitud ha hecho siempre gran daño a nuestro país y continua sembrado dolor”, dijo.

Añadió, ‘preservar y cuidar la salud y la vida de los bolivianos ha sido prioridad de la Iglesia Católica, desde el comienzo de la crisis del coronavirus, en todas las jurisdicciones eclesiásticas del país y, está siendo el objetivo de incontables acciones de solidaridad de parroquias, congregaciones religiosas’.