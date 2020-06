Plantean cuatro medidas para mejorar la atención de víctimas

Incrementar módulos policiales, consolidar contratos de personal especializado en las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) y los Servicios Legales Integrales Municipales (Slim), evitar el cambio de policías especializados, además que todos los funcionarios públicos tengan empatía con las víctimas, son las principales sugerencias que hacen representantes de colectivos y ONG que trabajan junto a víctimas de feminicidio, infanticidio y agresiones sexuales.

Ésas serían las principales “falencias” en las instituciones que se encuentran relacionadas con temas de violencia sexual, feminicidios e infanticidios. Debido a las restricciones, muchas víctimas no lograron pedir ayuda a tiempo, y algunas de ellas resultaron afectadas por sus agresores.

La representante del colectivo Mujeres de Fuego, Ángela Nogales, refirió que desde marzo no existe personal suficiente en la DNA ni el SLIM en el municipio de Cercado, donde se redujo en un 50 por ciento al personal que atendía los casos y hacía seguimiento a las denuncias.

Antes de que el país ingrese a una etapa de cuarentena, representantes de diferentes colectivos hicieron llegar un pronunciamiento a la Alcaldía de Cochabamba y al Concejo Municipal, para evitar el cambio y reducción de personal en las instancias antes mencionadas; sin embargo, esta solicitud no fue escuchada.

“No hay contratos para los funcionarios; es necesario y urgente que se institucionalicen los cargos. Pedimos al Consejo y la Alcaldía que de una vez contrate al personal que falta, realmente es fundamental que lo hagan”, refirió Nogales.

La representante de Mujeres de Fuego lamentó que varios funcionarios minimicen las denuncias que reciben. “Consideramos que a estas personas hay que identificarlas y sacarlas de sus cargos; necesitamos a profesionales comprometidos”, señaló.

“Sólo personal de turno está trabajando, atendemos casos de suma relevancia”, es la respuesta que muchas personas que desean denunciar reciben cuando se comunican con la DNA y Slim de Cercado.

Los datos nacionales del Ministerio Público señalan que se registran 54 casos de feminicidio en el país, con mayor incidencia en el departamento de La Paz (18). Le siguen Santa Cruz (10), Cochabamba (7), Oruro (6), Beni (4), Potosí (3), Pando (2), Chuquisaca (2) y Tarija (2).

La directora nacional de Voces Libres, Mercedes Cortez, por su parte, dijo que en los casos de violencia contra niños y mujeres, existe una especie de pirámide cuando de atender los casos se trata.

“En la base de esta pirámide está la Felcv (Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia), reciben todas las denuncias que les llega, en cuarentena recibieron 600 denuncias de todo tipo de violencia. En el centro está la Fiscalía, que atendió 300 casos, varias víctimas cuentan con medidas de protección. En la punta de la pirámide está el Tribunal de Justicia, que sólo resolvió 30 casos de los 900 existentes”, manifestó Cortéz.

Con las cifras expuestas, la directora nacional de Voces Libres explicó que no se están recibiendo todas las denuncias; se están seleccionando según la “magnitud” del daño.

“Si no hay arrestado o aprehendido, una denuncia no llega a la Fiscalía y no se logra tener las medidas de protección que se necesita. Es importante que estas instancias (Fiscalía y Tribunal de Justicia) cambien sus mecanismos de atención y recepción de casos y logren ponerse en los zapatos de las víctimas”, dijo.

Cortéz señaló que es importante que exista una coordinación real entre las instituciones y vean la forma de priorizar la atención de niños, niñas y mujeres víctimas de violencia.

El director nacional de la Felcv, Juan Carlos Alarcón, señaló que se logró consolidar una nueva alianza con Unicef y el Colegio de Psicólogos, que ofrece los servicios de 35 profesionales para la contención psicológica de las víctimas de violencia, sobre todo de niños que son objeto de violación, abuso sexual, maltrato físico y psicológico.

Estas alianzas no sólo se mantendrán en vigencia por la época de cuarentena. Se espera poder seguir consolidando este tipo de mecanismos de manera permanente.

FELCV MONITOREA LLAMADAS

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Juan Carlos Alarcón, informó que implementaron una aplicación a través de la que se monitorea las llamadas o mensajes recibidos por la Felcv y si éstos son o no atendidos.

“Podemos realizar un control y saber cuántas llamadas y mensajes se reciben en todos los departamentos. Esto para poder corregir algunas falencias”, señaló.

LAS SECUELAS DE AGRESIÓN SEXUAL NO SE BORRAN

REDACCIÓN CENTRAL

La psicóloga Leyla Mussre explicó la importancia que tiene que una víctima de abuso y agresión sexual reciba tratamiento para poder borrar las huellas que dejan los pederastas y pedófilos.

“Comúnmente se tiene la autoestima baja, no duermen bien, tienen pesadillas, no pueden congeniar fácilmente con la gente”, dijo Mussre.

La psicóloga explicó que las niñas y los niños que fueron víctimas de violación y abuso sexual suelen presentar trastornos alimenticios, baja autoestima, llantos espontáneos, aislamiento social, le repelen a los adultos, se provocan autolesiones, tienen angustia y pesadillas en las noches.

“Padres y apoderados, es importante que presten atención a cualquier cambio de conducta, pueden salvar a los niños de su hogar”, dijo.

Mussre indicó que gran parte de los pedófilos y pederastas son personas allegadas a la familia de la víctima (padre, tíos, sobrinos, primos). Se ganan la confianza de los adultos y compran el silencio de los menores.

La profesional en psicología recomendó a las autoridades policiales y del Ministerio Público tomar en cuenta cada detalle que muestre una víctima, ya que una agresión deja secuelas irreparables, que deben ser resueltas.

SUBEN LAS CIFRAS DE VIOLENCIA

Del 17 de marzo al 31 de mayo, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) registró 108 casos de violación a niños, niñas y adolescentes en todo el país. Los departamentos con mayor incidencia de casos son Santa Cruz (41), La Paz (22) y Cochabamba (11).

La violencia contra niños, niñas y adolescentes fue en incremento. Este hecho preocupa a las autoridades, ya que muchos casos denunciados no se tratan de agresiones recientes.

“Debemos creer en lo que nuestros niños dicen. Si dicen que algo no está bien, es necesario parar las orejas”, dijo el director departamental de la Felcv, Rubén Lobatón .