Magistrados eligen a Egüez como presidente del TSJ en medio de una polémica

El magistrado cruceño Olvis Egüez Oliva fue elegido ayer como presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), después de una controversia en que la Sala Plena retiró su confianza a María Cristina Díaz para seguir adelante en el cargo.

El jurista fue elegido como presidente con el voto de ocho magistrados, pues Díaz, quien no renunció y anunció en la mañana que no dejaría el cargo, no votó a su favor.

Horas antes de la posesión de Egüez, Díaz dio una conferencia de prensa en la cual aseguró que no renunciaría y acusó a sus colegas de haber cometido ilegalidades en la sesión. Además, aseveró que existía intereses y sesgo de género en su contra. Aseveró que denunciará el hecho a instancias internacionales.

A pesar del rechazo a renunciar, Díaz estuvo presente en la sesión en el momento en que se eligió a Egüez como su sucesor.

El decano del TSJ, Esteban Miranda, indicó que Egüez fue elegido por ocho votos, en una sesión que se realizó como continuidad a la iniciada la semana pasada.

Éguez estudio en la Uagrm y tiene un diplomado en la Universidad San Francisco de Asís.

Tiene Maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Fue además fiscal departamental en Pando y coordinador departamental de la Fiscalía especializada en los delitos de corrupción.

TRES PRESIDENTES EN DOS AÑOS

En menos de dos años y medio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene a su tercer presidente. El primero fue José Antonio Revilla, le siguió María Cristina Díaz y ahora toma el cargo Olvis Egüez.