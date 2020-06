TSE perfila al menos seis medidas de bioseguridad para las elecciones

Con la fecha de las elecciones consolidada para el 6 de septiembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) afina los protocolos de bioseguridad para que la población asista a votar en los cruciales comicios. El presidente del Órgano Electoral, Salvador Romero, perfiló al menos seis medidas que se tomarán antes y durante el día de las elecciones.

Una votación más ágil y rápida, filas con distanciamiento social, más recintos de votación para evitar aglomeraciones, insumos de desinfección, un manejo especializado de la papeleta y procesos de capacitación reducidos para los jurados, son algunas de las medidas que adelantó Romero, en entrevista con un medio televisivo.

La autoridad electoral afirmó que el mayor número de recintos le dará mayor fluidez al proceso electoral y evitará filas muy largas. En éstas, se deberá respetar el distanciamiento social entre cada persona, por lo que pidió a la ciudadanía que también cumpla con su parte.

Además, la votación será mucho más rápida. “La interacción que va a tener un votante en su mesa de sufragio va a ser mucho más rápida que la que puede tener cuando realiza un trámite bancario”.

“El ciudadano va a mostrar su cédula como se muestra ante un banco, va a recibir una papeleta, va a marcar la papeleta que va a tener un manejo muchísimo más cauteloso, y va a dejar en el ánfora y de la misma manera que en un banco firma la constancia de la operación que ha realizado, aquí va a firmar el listado de votantes, que va a dar fe de su presencia en el recito electoral. Luego la persona se va a retirar del recinto de votación”, detalló.

Para todo este proceso, el TSE solicitará esta semana al Ministerio de Economía un presupuesto adicional, de modo que todas las medidas de seguridad incorporadas puedan ser aplicadas.

Sobre los jurados electorales, Romero explicó que se garantizarán las medidas de bioseguridad realizando cursos de capacitación con menos personas y utilizando herramientas virtuales.

“El TSE va a llevar adelante un proceso de capacitación que va a estar adaptado a estas nuevas realidades, en vez de tener los procesos masivos con centenares de jurados, vamos a tener actividades mucho más reducidas”, indicó.

Sobre las cuestionantes que hizo el Gobierno a la fecha de elecciones, Romero aseguró que en la reunión que tuvo el domingo con la presidenta del Estado, Jeanine Áñez, explicó a detalle todas las medidas de bioseguridad que se tomarán en el proceso electoral.

Hoy, el ministro de Desarrollo Productivo Óscar Ortiz, volvió a reiterar la posición del Gobierno sobre la fecha de las elecciones responsabilizando a los dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y a los candidatos del MAS y Comunidad Ciudadana (CC) de las consecuencias que se puedan generar en la jornada de votación, por contagios de Covid-19.

Romero aseveró que la fecha de las elecciones fue el resultado de “un largo proceso de concertación, diálogo y deliberación” entre los poderes del Estado y las fuerzas políticas y aseveró que el TSE está preparando los protocolos necesarios para garantizar la salud de la población.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque (MAS), afirmó que “lo que (el Gobierno) está haciendo es lavarse las manos y si no está de acuerdo que no participe, que lo diga abiertamente, que su alianza Juntos no participará de las elecciones y ahí se le podrá creer, mucho se dice y se desdice al final”, dijo.

COCALEROS DAN FECHA POR CERRADA

“El tema de las elecciones para el 6 de septiembre es un tema que está cerrado”, es así que los cocaleros del trópico de Cochabamba anunciaron que no permitirán una postergación más. Leonardo Loza, dirigente del trópico, confía en que el TSE ahora pueda activar el cronograma electoral y aseguró que el sector cumplirá con las medidas de bioseguridad para evitar más muertes y contagios del coronavirus en esa región.

En tanto, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) rechazó las presiones de los partidos políticos para que las elecciones generales se realicen el 6 de septiembre, ante el aumento de los casos de coronavirus, y pidió que se flexibilice la fecha de los comicios.