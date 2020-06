Chequea Bolivia: Es falso que Camacho dijo “he decidido poner mi candidatura en blanco”

En redes sociales circula una imagen en la que aparece Luis Fernando Camacho, candidato presidencial de Creemos, con la frase: “He decidido, una vez más, poner mi candidatura en blanco. No puedo ser cómplice de unas elecciones consensuadas con el masismo y que ponen en riesgo la salud de los bolivianos. Mi conciencia no me permite seguir siendo candidato”.

La imagen utiliza el formato de publicación propio de El Deber. Chequea Bolivia advierte que la cita es falsa.

Chequea Bolivia se contactó con Roxana Lizárraga, vocera a nivel nacional de Creemos, quien aseguró que Luis Fernando Camacho no es autor de la cita que se hizo viral.

Asimismo, Chequea Bolivia constató que Camacho ratificó, en una entrevista el 21 de junio en el programa “En 2 palabras”, con Enrique Salazar y Nain Torrico, su participación en los próximos comicios electorales.