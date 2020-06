Jueces técnicos faltan a audiencia virtual y retardan justicia para Gonzalo Chura

LA PAZ |

La audiencia virtual de cesación a la detención preventiva del joven albañil Gonzalo Chura, programada para el sábado a las 8:30 fue suspendida debido a que los jueces técnicos, José Luis Quiroga Flores y Patricia Aguilar Aguilar, no acudieron.

El abogado de la defensa, Erlan Jerez, lamentó la ausencia de los jueces, que pese a tener la posibilidad de contactarse desde sus domicilios por cualquier aparato tecnológico -celular, tablet, laptop- no lo hicieron en una actitud claramente "dilatoria" que genera "retardación de justicia".

"Realmente es un insulto a la justicia, porque no es posible no poder llevar a cabo la audiencia con tantas facilidades que hay (...), es un tema de dilación por parte de los dos jueces técnicos, nos están negando acceder a la justicia de manera pronta y oportuna como señala el Código de Procedimiento Penal y la Constitución Política del Estado, entonces se está vulnerando el derecho al debido proceso como tal", manifestó el jurista.

Ante la ausencia de los técnicos en la hora indicada, el juez presidente, Elmer Perales Fonseca, dio cinco minutos de espera, y durante ese tiempo en ningún momento ambos jueces intentaron entrar a la audiencia.

"Ni siquiera se puede decir que haya sido un problema de conexión porque no aparecieron en la sala virtual (en ningún momento), es decir, no intentaron conectarse", apuntó Jerez.

Gonzalo Chura Mamani permanece en el penal de San Pedro, de La Paz, desde 2015. Fue sentenciado en primera instancia a 20 años de cárcel por la supuesta violación a su sobrina, pese a que una pericia del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) lo libera de culpa.

Chura fue denunciado por su hermana por la supuesta violación, sin embargo, en el proceso se descubrió que la denuncia tiene que ver con la disputa por la casa de la mamá de ambos. El hecho fue reconocido por la denunciante Martha Chura que se retractó en dos oportunidades, dijo que lo hizo por rabia, pero no fue aceptado por la Defensoría de la Niñez ni del Ministerio Público. "Estamos ante un caso armado", remarcó el abogado de la defensa.

Jerez remarcó que, en este caso, por la ausencia de los jueces, se puede hablar de retardación de Justicia porque es un hecho no atribuible a las partes procesales.

Estaban todos en la audiencia y sólo faltaban los jueces, "entonces es un hecho atribuible totalmente al Órgano Judicial, y eso denota una demora judicial y por ende una retardación de justicia porque nosotros nos quedamos en un aspecto netamente inviable de llevar a cabo este acto procesal, y por ende ese aspecto vulnera todos los derechos y garantías qué deberían otorgarle estos jueces a Gonzalo Chura".

Pese a existir pruebas que liberan de culpa a Santiago, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia mantiene la denuncia contra Gonzalo y se adhiere de forma pasiva a lo que determine el Ministerio Público. Para Jerez esta institución sólo defiende el resultado de sentencia para mostrar buen desempeño de sus estadísticas.

Sobre una supuesta amenaza de Santiago a Martha en una audiencia anterior, ya que ésta pidió garantías en la audiencia suspendida, el abogado indicó que en ningún momento existió este extremo, sino que se trató de un reclamo enérgico a su hermana para que diga la verdad sobre los hechos. Además, el reclamo surgió en la audiencia en presencia de todos los jueces.

"Con la rabia que tiene el imputado, porque le han armado un proceso, y eso se ha demostrado, el juez Perales es el que ha tenido el voto disidente porque no ha encontrado delito, es que Gonzalo le reclama (a Martha) en frente de los jueces diciéndole que diga la verdad en un tono alto, porque esta situación lo está perjudicando demasiado y no pasa más nada" con su situación legal, aseveró.

Apunta a los jueces técnicos de usar este incidente como pretexto para negarle a Gonzalo la salida de San Pedro. "Gonzalo no tiene ningún tipo de relación con esa señora, entonces no se puede manifestar como una amenaza porque ha habido testigos presenciales que han determinado que no era una amenaza, sino un reclamo a lo que le está sucediendo, y en esa audiencia le negaron a Gonzalo las medidas sustitutivas porque observaron un documento", refirió.