Almagro responde a Evo: Él sabe que la auditoría refleja la verdad y es contundente

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, manifestó que el expresidente Evo Morales conoce que la auditoría realizada a las elecciones generales del 2019 “reflejan la verdad”

“El presidente Evo Morales sabe muy bien que el informe de la auditoría refleja la verdad y que el informe de la auditoría es muy contundente en sus hallazgos. Y es por eso que Evo Morales renunció”, manifestó Almagro en una entrevista en un medio televisivo internacional.

"Él (Morales) y yo sabemos cómo fueron las cosas, él y yo sabemos cómo renunció. Él sabía que una vez descubierto el hallazgo, tenía que dar un paso al costado, ese paso al costado era fundamental porque era su responsabilidad política", sostuvo el Secretario.

Hace unos días en Twitter, Morales señaló que Almagro llevo a la OEA “a uno de los peores momentos en su historia”, defendió las publicaciones de The New York Times y el Washington Post y aseveró que no hubo fraude en los comicios.

Antes esas publicaciones, la OEA, mediante un comunicado, aseguró que existe una campaña de desinformación por la verificación y denuncia que realizó sobre el fraude electoral el pasado 20 de octubre en el país, y descalificó los estudios que cuestionan el informe.

El año pasado la organización señaló que hubo alteraciones de las actas y falsificación de las firmas de los jurados de mesa. Además, dijo que al procesarse los resultados se redireccionó el flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por el Tribunal Superior Electoral (TSE), haciendo posible la suplantación de actas.

También apuntó la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible.