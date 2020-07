Arias critica al Gobernador de Oruro por no coordinar: “No vine a darle un beso”

El ministro de Obras, Iván Arias, expresó su molestia después de que el gobernador de Oruro, Edson Oczachoque, rechazó reunirse con él este jueves para tratar acciones frente a la pandemia.

“Me estoy yendo un poco frustrado, porque teníamos una reunión con el Gobernador para las dos de la tarde. El Gobernador ha escuchado que el ministro Yerko Núñez está con Covid y dice que no se puede reunir conmigo. Yo no he venido a besarlo al Gobernador, he venido a coordinar y podía haberse sentado a tres metros de mí y poder coordinar”, manifestó Arias.

La autoridad tildó como “una vergüenza que el Gobernador se preocupe de todo menos de coordinar el tema del Covid”, más aún después de que Oruro tuvo 18 muertos en un día.

Arias señaló que debía tratar con Oczachoque temas como la entrega de camas y respiradores. Dijo que “es una pena” que el Gobernador recurra a “cualquier pretexto” para no coordinar con el nivel nacional.

Anunció que el lunes volverá a Oruro y que se reunirá con el Alcalde, para tratar temas como el crematorio.