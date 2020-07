Una madre y sus seis hijos fueron desalojados de su vivienda en plena pandemia

LA PAZ |

Desde hace tres meses, Elizabeth de 35 años, deambula junto a sus seis hijos por las calles de Santa Cruz en plena pandemia por el coronavirus (Covid-19). Desde ese tiempo fue desalojada de la vivienda en la zona de Plan Tres Mil, donde alquilaba dos cuartos ya hace un año y medio, pero por las restricciones de la cuarentena no generó el dinero suficiente para cumplir con el alquiler de Bs 800.

Elizabeth relata a ANF que se dedica a vender productos de limpieza en los mercados pero, desde que comenzó la cuarentena no pudo salir a vender y los días que se las ingeniaba para comercializar sus productos, el dinero que recaudaba era para alimentar a sus retoños, cuyas edades oscilan entre los 18 y un año.

Dice que a mediados de abril y por la falta de dinero, le rogó a la propietaria de la vivienda que le reduzca el costo del alquiler y quedaron en Bs 450, pero tenía que ocupar solo una habitación. Con el pasar del tiempo y la propagación de los contagios, le fue difícil juntar el dinero para su arrendamiento y cada día era amedrentada.

"Muchas veces no hemos salido del cuarto por miedo a la señora, nos encerrábamos. Nos ha cortado el agua y la luz. Mis hijos lloraban", dice, a tiempo de añadir que, ella y sus hijos, fueron echados sin contemplación a la calle, pese al riesgo que existe por el coronavirus.

En ese tiempo, trató de recuperar sus objetos personales, pero ya no tenía acceso a la habitación y siguió recibiendo amenazas.

"Tengo mi catre, mi colchón y otras cosas que no me deja sacar, quiere que le pague todo el alquiler, incluso de esos tres meses que nos ha botado, todo me quiere hacer pagar y no tengo plata. Le rogué para que me devuelva mis cosas, pero es mala", cuenta.

La mujer señala que, antes del inicio de la cuarentena, el padre de sus hijos los abandonó y hasta ahora no se preocupa por los menores que sufren junto a su progenitora, ya que hay días que pasan hambre y frio en las calles cruceñas.

Hace poco, una de sus amigas se apiadó de su situación y le prestó un pequeño ambiente, para que venda sus productos y así pueda alimentar a sus niños. En ese mismo sitio, Elizabeth acomoda todas las noches a sus hijos para que puedan pasar la noche.

Clama ayuda para recuperar sus pertenencias de la vivienda, donde fue desalojada, pese a que la ley excepcional de arrendamientos, que fue sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), establece que los propietarios de bienes inmuebles, no pueden desalojar a sus arrendatarios, hasta el primero de enero del 2021 y mientras dure la emergencia sanitaria."Necesito ayuda, solo quiero recuperar mis cositas. Ahora estoy sin nada, no tenemos nada", lamenta.

Para ayudar a Elizabeth y sus hijos, puede contactarse al número 75003052.