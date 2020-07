Copa se queja del mal servicio del Seguro y dice que lo mejor es hacer las elecciones

LA PAZ |

La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, que padece de Covid-19, se quejó de la atención del seguro de salud al que asiste, y dijo que por esta situación es mejor optar por las nuevas elecciones generales previstas para el próximo 6 de septiembre.

"Ahora que estoy yo viviendo en carne propia esta situación (del coronavirus), creo que lo mejor es hacer una elección", manifestó Copa en entrevista con RTP.

La legisladora lamentó que su seguro de salud no la haya atendido como es debido desde que confirmó que portaba el Covid-19: ni con atención médica ni con medicamentos.

"En mi seguro no me han dado ni una aspirina, he estado esperando bastante tiempo por una consulta; he tenido que buscar mis medicamentos de farmacia en farmacia donde no hay por la alza y especulación total de medicamentos", apuntó.

En ese sentido, la senadora remarcó que "lo mejor que podemos hacer (en estas circunstancias) es elegir a un nuevo gobierno para que tenga toda la legitimidad de tomar decisiones idóneas y oportunas".

"Gane quien gane lo importante es tener alguien elegido, que tenga representación y que tenga la autoridad de tomar decisiones para combatir este Covid", apuntó.

Hasta el lunes, Bolivia registró un total de 49.250 casos positivos de Covid-19, de los cuales 1.866 fallecieron. La curva epidemiológica va en aumento y algunos candidatos presidenciales ya se pronunciaron porque los comicios de septiembre se posterguen.