Comunidad Ciudadana exige celeridad en la investigación contra Morales por fraude electoral

El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, pidió que el Ministerio Público acelere la investigación contra el expresidente Evo Morales, a quien considera autor intelectual del denunciado fraude de las elecciones nacionales del 20 de octubre de 2019. Mientras, la Fiscalía de La Paz, informó que ya está casi lista la acusación contra quienes fueron vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Hace cinco meses; Comunidad Ciudadana, yo en particular; presentamos un escrito de acusación contra el expresidente Evo Morales y sus cómplices como autores intelectuales de gigantesco y vergonzoso fraude que sufrió el país en la elección del año pasado (...) El Ministerio Público, fuera de algunas actuaciones de carácter formal, no avanzó absolutamente nada en la investigación", dijo Mesa en un video que subió a sus redes sociales.

En todo este tiempo, desde la denuncia del fraude, se aprehendió a todos los vocales del TSE y también de algunos Tribunales Electorales Departamentales. Todos ellos cuentan con medidas sustitutivas por delitos electorales: falsificación de documentos y uso de instrumento falsificado, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados.

Además de delitos de corrupción, que son: resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. A esa lista se suman los delitos ordinarios de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos.

Mesa considera que no se está investigando a los autores intelectuales. "Tiene que ver con la demostración del fraude y con la responsabilidad directa a quien la tiene y no sólo exclusivamente contra quienes hicieron el acto material del fraude, el Tribunal Electoral de entonces (....) No se puede dejar impunes a los autores intelectuales después de 14 años de diversos fraudes", aseveró el candidato.

La Fiscalía de La Paz anunció que la investigación ya está “casi al 90%” y lista para la acusación formal contra los exvocales electorales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que en la actualidad permanecen con detención preventiva en cárceles de La Paz y Cochabamba.

“Nos falta una pericia que llegue, nosotros ya estamos listos casi al 90% para emitir una acusación formal para ir a un juicio contra los exvocales del tribunal supremo electoral”, sostuvo este viernes el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío.

Los conflictos generados por la paralización del Sistema de Conteo Rápido de Votos (TREP) en las elecciones nacionale del 20 de octubre siguen frescos en la memoria de los bolivianos luego de ocho meses.