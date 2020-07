Acciones unilaterales profundizan choque entre el Ejecutivo y la ALP

Con cada día que pasa día, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se deteriora. En las últimas semanas, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), con su mayoría masista, aprobó normas que dificultan el manejo financiero del Estado, la tarea de las Fuerzas Armadas y la Policía y la censura a los ministros. La dilación de los ascensos en las FFAA, por más de seis meses, colmó el vaso y el Gobierno central determinó la promoción mediante decreto.

Luego de la crisis de octubre y noviembre pasado por el presunto fraude promovido por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y que terminó con la renuncia de Evo Morales, los peores presagios empezaron a cristalizarse desde la ALP, aseguró el Gobierno. La bancada masista, de manera sistemática y aprovechando sus dos tercios, generó acciones que ponen en “riesgo la estabilidad” del país.

Como nunca antes, después de 14 años, la ALP recordó su papel de fiscalización, legislación y promover su posición netamente electoralista, refieren políticos y analistas.

Ante las trabas de la ALP, ayer el ministro de Defensa, Luis Fernando López, criticó a ese Órgano por obstaculizar los ascensos a generales de las FFAA, además de observar el reglamento de ascensos con el que la administración masista aprobó los ascensos sin objeción alguna.

“La Asamblea del MAS ha decidido frenar el ascenso de los militares que deben ascender a generales. El MAS pretende castigar a nuestras FFAA por haberse puesto del lado del pueblo en noviembre de 2019, cuidando la vida de los bolivianos”, afirmó.

Agregó que frenar el ascenso de los militares significaba dejar indefensa a la patria, atentar contra la seguridad externa e interna, y además castigar a las FFAA, que están haciendo todo el esfuerzo para combatir esta pandemia.

“El Gobierno ha decidido realizar esos ascensos directamente y sin la Asamblea, es una medida para que las FFAA sigan ayudando en la lucha contra la pandemia y sigan trabajando con el respaldo institucional de la Ley Orgánica de las FFAA; sin embargo, también los ascensos a generales no es lo único que ha frenado la Asamblea del MAS, también ha frenado los créditos externos que estaban llegando para dar más bonos y crear empleos”, dijo.

Manifestó que el Legislativo está haciendo todo lo que está a su alcance para minar la gobernabilidad y los alcances del Ejecutivo, mientras éste necesita herramientas, la ALP insiste en frenar todo lo que le interesa a los bolivianos.

“La verdad, la Asamblea está contra el pueblo, definitivamente, no duden, pero el Gobierno está con el pueblo y por eso, aunque no le guste a la Asamblea, el Gobierno ascenderá a los generales para que sigan funcionando las FFAA, para que sigan en las calles, para que sigan velando para que no haya más fallecidos, para que sigan programando estrategias de rastrillaje conjuntamente las autoridades locales, nacionales y también el Gobierno seguirá trabajando aunque la Asamblea no quiera”, sentenció.

El abogado constitucionalista José Luis Santistevan refiere que se está demostrado que la actuación de la Asamblea es generar convulsión social e inestabilidad. “Es un peligro para la democracia”.

“La función que asume la Asamblea Legislativa es una función destructiva de la institucionalidad del Estado (...)pone en peligro la estabilidad de la democracia en el país”, asegura.

Explicó que la ampliación del mandato de la ALP fue la continuidad y estabilidad para ir a las elecciones 2020 y asegurar el sufragio, pero que hoy ese órgano se convirtió en un obstáculo.

Jurista sostiene que la decisión es legal

Ante la ausencia, la inacción de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), específicamente el Senado, de no querer ascender a los oficiales de las FFAA como indica el artículo 160 de la Constitución Política del Estado (CPE), es que se toma la decisión de emitir un decreto supremo que goza de la legalidad y legitimidad, afirmó el exmilitar y abogado Omar Durán.

“Legalidad, porque en su único artículo (del decreto supremo) señala que mientras no se pronuncien en base a este artículo 160 numeral 8 por razones de servicio, es que van ascender en las FFAA como corresponden”, dijo.

Aclaró que era necesario tomar la medida de manera inmediata, toda vez que este beneficio de los oficiales que cumplen con los requisitos se aplica desde inicios de año.

“Ameritaba porque es un derecho. Si no se pronunciaban, hubiesen estado cayendo en un incumplimiento de deberes de una institución fundamental”, asegura.

Recordó que el artículo 245 de la CPE señala que las FFAA “están sujetas a sus leyes y a sus reglamentos (...) sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en condiciones establecidas por ley”.

“El artículo 250 señala que los ascensos en las FFAA serán otorgados conforme con la ley respectiva”, dijo.

Respecto a la consulta al Tribunal Constitucional sobre una artículo del Reglamento de Ascensos, expresó que la consulta no significa paralizar el proceso.