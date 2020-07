Cárdenas indica que dirigentes del Magisterio no objetaron el DS 4260 por lo que sigue vigente

El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, indicó que dirigentes no objetaron de manera formal o con otras propuestas ningún artículo del Decreto Supremo 4260 que regula la educación virtual por lo que el mismo sigue vigente.

“Después de varios días de reunión, los dirigentes de Magisterio hasta ahora no han objetado un solo artículo del DS 4260 les hemos insistido de varias formas para que justifiquen su afirmación que el decreto debe anularse o es inconstitucional”, expresó Cárdenas en conferencia de prensa.

Indicó que si bien los dirigentes y el sector del magisterio rechazan el decreto no presentaron una objeción jurídica, legal o pedagógica que respalde su pedido de abrogación. Insistió que el Gobierno está abierto al dialogo para llegar a una solución.

“Les pedimos que por escrito las objeciones argumentadas y no lo han hecho. No hay un solo argumento”, expresó.

Por su parte, el l viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, pidió a los dirigentes dejar actitudes políticas “provenientes de Buenos Aires”.

“El Gobierno rectifica su posición de dialogo y lamenta actitudes político partidarias que proviene desde Buenos Aires con dirigentes que han acudido a esa ciudad expresarle su apoyo y a Morales. Esas condiciones no permiten escuchar propuestas, porque no las traen, no presentan nada alternativo”, indicó.