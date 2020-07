Gobierno impone grados en las FFAA y pide a la ALP dejar de bloquear y perjudicar

El Gobierno procedió esta mañana con la entrega de sables, espadas e imposición de grados a los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas en un acto realizado en el Patio de Honor del Estado Mayor de Miraflores, La Paz.

En la oportunidad el ministro de Defensa, Luis Fernando López, justificó el ascenso de las autoridades jerarcas de la institución castrense mediante decreto supremo ante el bloqueo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) al no ratificar la nómina remitida por el Ejecutivo en febrero pasado.

El acto en la que participó la presidenta Jeanine Áñez de manera virtual, toda vez que guarda cuarenta por dar positivo a la Covid-19, destacó el papel fundamental de las FF.AA. en la recontista de la democracia en 2019, ahora enfrentando en primera línea la pandemia del coronavirus.

Las FFAA "se juegan la vida" para resguardar la salud de los bolivianos, dijo

Refirió que pocos ejércitos logran autoridad moral, normalmente las fuerzas militares en la historia se limitan a representar la fuerza física, es decir a representar potencial bélico, pero "nuestras FFAA sin embargo no sólo son respetadas por su potencial bélico, nuestras FFAA se han ganado por encima de todo un enorme respeto y cariño de la gente y eso se llama su autoridad moral".

#LTAhora



Acto de entrega de sables y espadas e imposición de grados a los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, en el patio de Honor del Gran Cuartel de Miraflores. #LaPaz







@APGNoticiasBo pic.twitter.com/401L0UPi4D — Los Tiempos (@LosTiemposBol) July 20, 2020

"Con esta imposición y esta entrega no sólo estoy reconociendo el respeto a los oficiales que hoy reciben estos grados. Estos bastones de mando, estos sables y estas espadas, con esta imposición y esta entrega estoy rindiendo un homenaje respetuoso a todos los miembros de las FFAA, estoy reconociendo el importante papel que ellas han desempeñado en la construcción de la democracia y el cuidado de la salud de las familias bolivianas. Esta es una batalla histórica por la salud", mencionó la presidenta Áñez en su intervención.

A su vez el ministro de Defensa, López, indicó que la moral y la cohesión de las FFAA siguen siendo un ejemplo en esta democracia.

"No era justo ni es justo que por un simple castigo que defendieron la democracia y siguen defendiendo a su país, no hay acto formal en la entrega de sables, espadas, bastones de mando y grados, se va a esperar que cumplan. Es su deber, que ratifiquen este acto, que sena patriotas, que cumplan con el país, porque no sólo están bloqueando una situación absolutamente institucional sino que siguen bloqueando créditos para ayudar a los bolivianos para salvar vidas, pónganse la mano al pecho (...) hagan lo que tienen que hacer ayúdennos a todos los bolivianos a salvar la patria, no estámos en condiciones de pelear, de estar discutiendo, pónganse la mano al pecho señores de la Asamblea es momento de unidad, paz, una tregua política que nos permita hablar como hermanos bolivianos, dejen de perjudicar el crecimiento de Bolivia en plena crisis, porque hay un plan", sostuvo.

Los ascensos se concretaron luego de semanas de espera por el "bloqueo" del Legislativo, que según normativa debe aprobar la lista de promociones. El Ejecutivo autorizó vía decreto estos asensos argumentando que solo se trata de un paso administrativo.

La presidenta del Senado, Eva Copa, aseveró en su momento que objetará estos ascensos porque están fuera de la ley.

Los ascensos fueron de coronel a General de brigada, de General de brigada a General de división, de General de división a General de fuerza, de Capitán de Navío a Contralmirante, de Contraalmirante a Vicealmirante y de Vicealmirante a Almirante.