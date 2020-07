Aprueban protocolos para campos deportivos y entrenamientos

"Se aprobó un Decreto Supremo para fiscalizar de manera efectiva (...) y hacer prevalecer los derechos de los consumidores", manifestó Alanoca en entrevista con Cadena A, en la que se abordó las... Ver más Los ministerios de Justicia y Salud fiscalizarán los precios de medicamentos

El destacado funcionario se encontraba internado en terapia intensiva de la Caja Nacional de Salud debido al coronavirus. Ver más Fallece por Covid-19 Roberto Tórrez, jefe de Epidemiología del Sedes de Santa Cruz

"El TSE cuando saca esa resolución no ha calculado el efecto que va a tener sobre las organizaciones sociales, esa noticia, esa decisión unilateral, no han calculado, pensaron que todos iban a... Ver más Arce dice que la postergación es ilegal y que el TSE no calculó las consecuencias