Arce dice que la postergación es ilegal y que el TSE no calculó las consecuencias

El candidato del MAS, Luis Arce, calificó de ilegal e inconstitucional la postergación de las elecciones nacionales y aseveró que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no calculó las consecuencias de esa decisión, pues ahora varios sectores han anunciado movilizaciones.

"El TSE cuando saca esa resolución no ha calculado el efecto que va a tener sobre las organizaciones sociales, esa noticia, esa decisión unilateral, no han calculado, pensaron que todos iban a aceptar lo que diga el TSE, y no es así porque es ilegal y la gente se manifiesta, todos se pronuncian en contra porque la gente quiere elecciones. No están leyendo las consecuencias", dijo Arce en entrevista con Tele Estrellas de la ciudad de La Paz.

El postulante aseguró que ni él, ni el MAS ni Evo Morales están detrás de las movilizaciones y aclaró que las protestas son impulsadas por las organizaciones sociales, que no están de acuerdo con la determinación del TSE.

"No pueden echarnos la culpa de esas movilizaciones, ellos con su resolución unilateral son los culpables", dijo.

El TSE decidió el jueves postergar los comicios del 6 de septiembre hasta el 18 de octubre, debido a que la pandemia de coronavirus tendría su pico de casos justo a finales de agosto e inicios de septiembre. La determinación se tomó sin el consenso de los actores políticos.

Las federaciones del trópico de Cochabamba, la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores rechazaron esta decisión y anunciaron protestas.