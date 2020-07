Revilla pedirá que La Paz vuelva a la cuarentena rígida; Patzi dice que "no es una política efectiva"

LA PAZ |

Ante el incremento de casos de coronavirus en el país, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, anunció hoy que solicitará al Comité de Operaciones de Emergencia del Departamento de La Paz volver a una cuarentena rígida, desde el 31 de julio. La misma que debe ser refrendada por el Ministerio de Trabajo.

"Pediré al COE Departamental aprobar una cuarentena rígida y ser refrendada por el Ministerio de Trabajo. Todos, en comunicación con los diferentes sectores, debemos tomar previsiones para cerrar el próximo viernes 31 de julio durante dos semanas al menos", escribió la autoridad en sus cuentas de redes sociales.

Hasta ayer, sábado, en el departamento de La Paz hubo 13.371 casos confirmados de coronavirus (218 decesos y 948 recuperados). Conforme a los datos del Observatorio COVID-19 de la Municipalidad, ayer se registraron 919 casos en el municipio de La Paz, elevando a un acumulado de 9.038 casos. En cuanto a los casos recuperados, ayer se registraron 32 y la suma llega a 535.

No obstante, la respuesta a la propuesta de Revilla no se dejó esperar y el gobernador de La Paz, Félix Patzi, manifestó que la cuarentena rígida o total "no es una política efectiva".

"La cuarentena total en el mundo ha demostrado que no es una política efectiva para contener contagios del avance del COVID, ahora es tiempo de atender en los hogares con su respectivo tratamiento médico" (sic), manifestó el Gobernador.