Bolivia se enfrenta a una catástrofe por la propagación del coronavirus

El presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Critica y Terapia Intensiva, Adrián Ávila, señaló que la pandemia de Covid-19 va a causar una catástrofe en Bolivia en las próximas semanas: afectará alrededor de un millón de ciudadanos bolivianos, particularmente a los adultos mayores.

El país registró los primeros registros de este virus el pasado 10 de marzo. A medida que los casos positivos de coronavirus se acercan a los 80 mil por la propagación acelerada debido a que el contagio ya es masivo, se observa el colapso de los hospitales, además de la insuficiente cantidad de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), de médicos, de especialistas, otro personal de salud, de insumos. La situación es “realmente delicada y crítica”.

“Esto va a ser una catástrofe en Bolivia, yo te lo puedo firmar, ya la estamos viviendo. Fui dos veces al Beni, estaba en Trinidad y en Guayaramerin. He visto como la gente se muere, no tiene acceso al oxígeno, todo lleno. Regresé aquí alarmado, va a ser lo mismo en las demás regiones. Beni, que no tiene ni medio millón de habitantes, ya estaba colapsada; Santa Cruz, 3,3 millones de habitantes, ya está colapsada; La Paz, con 2,9 millones, 3 millones digamos, estamos padeciendo fatal, ni espacio para un médico, no pueden encontrar una cama en terapia. Está horrible el panorama”, afirmó en diálogo con Los Tiempos.

De acuerdo con informes provenientes de los diferentes departamentos, los centros de atención fueron rebasados en su capacidad, por lo que demandan a las autoridades municipales, departamentales y nacionales dotar de equipos, camas y UTI, entre otros.

Un millón indefensos

El Presidente de la Sociedad de Medicina Crítica especificó que, tarde o temprano, el contagio llegará a todos y que el 85 por ciento presentarán síntomas, es decir, desarrollarán fiebre, tos y algunos dolores y molestias, pero superarán la enfermedad.

Sin embargo, el restante 15 por ciento la pasará mal.

“El 85 por ciento va a superar. Vcuando hablo del 85 por ciento, si lo traspolamos a 11,5 millones, estamos hablando más o menos de unos 10 millones de bolivianos que van a superar, pero un millón o más está en peligro que son: viejitos, los pacientes enfermos. Ellos, el ciclo de su enfermedad sigue adelante”, explicó.

Agregó que la situación de los enfermos no afectados por coronavirus es crítica, porque si antes no podían acceder, ahora peor “porque no pueden encontrar un lugar dónde atenderlos; todo se ha vuelto Covid lamentablemente”.

Carencia

El exministro de Salud Guillermo Cuentas refirió que es imposible enfrentar una pandemia de tal magnitud, por la carencia de recursos en el sistema de salud boliviano.

Explicó que con el avance de los contagios se evidenció la crisis del sistema sanitario boliviano y la falta de capacidad para enfrentar el coronavirus.

Refirió que se consideran tres elementos para determinar la evolución de la pandemia: los Susceptibles, Infectados y Recuperados (SIR). Este último permite ver la capacidad que tiene un Estado para atender a sus pacientes, a mayor número de recuperados, mayor probabilidad de atender a más personas.

“Somos el país con menor porcentaje de recuperados comparando con casi todos los países sudamericanos y también con los países europeos. Nuestra tasa de recuperados está alrededor del 30 por ciento”, indicó.

“El 15% de la población, mayores de 60 años o alguien que tenga alguna enfermedad, se va a complicar y van a llegar al hospital”

CARENCIA DE EQUIPAMIENTO

“Antes de que llegue la pandemia, se tenía 490 camas; ahora son 520, 30 camitas se han implementado. No alcanza para nada. Somos 11.6 millones de habitantes y, por lo tanto, se requieren como mínimo 1.160 camas, pero son para patologías comunes, pero para esta patología hay que preparar el 5 por ciento. Es decir, ahorita estamos más o menos con 70 mil casos diagnosticados, se requieren alrededor de 3.500 camas”, refiere el médico Adrián Ávila.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD NECESARIAS PARA COMBATIR

REDACCIÓN CENTRAL

Ante el contagio masivo de coronavirus en el país, el presidente de la Sociedad de Medicina Crítica, Adrián Ávila, recomienda tomar las medidas de sanidad recomendadas por autoridades.

“Ser responsable y consciente. Cuando sales, lavarte la mano, porque como el virus ya está circulando, está en cualquier superficie que toques, te puedes complicar en la mano. El ser humano se lleva de 300 a 500 a la cara de forma inconsciente y la vía de contagio es por la vía respiratoria o las mucosas de los ojos. Entonces, primer aspecto, el barbijo vital. Si alguien no tiene barbijo te puede complicar a ti. Hay gente que es asintomática, te puede complicar a ti y tu complicar a tu casa, 2 a 3 metros si alguien te habla. Eso nos va a ayudar. El alcohol en gel y estar lo más posible en la casa; si sales, tomar las previsiones; no toda la población toma los cuidados y son un riesgo”, recomendó.