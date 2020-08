Corte de Apelaciones de EEUU falla en contra de Goni y Sánchez Berzaín

La Corte de Apelaciones de EEUU por el Undécimo Circuito anuló la decisión que un tribunal de primera instancia emitió a favor del expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y su exministro de Defensa, José Carlos Sánchez Berzaín, por las muertes durante las protestas de octubre de 2003.

“El tribunal decidió que habían varios errores del juez. Su análisis tenía muchos problemas”, explicó a Los Tiempos el abogado de la Clínica de Harvard, Thomas Becke. Añadió que el caso vuelve a la situación en la que se encontraba en abril de 2018, cuando ambos exfuncionarios fueron hallados responsables de "ejecuciones extrajudiciales".

En ese entonces, el tribunal de Estados Unidos condenó a los involucrados a pagar una indemnización de 10 millones de dólares.

Un comunicado emitido a nombre de Sánchez de Lozada y su exministro corroboró que el fallo anterior fue anulado, pero expresó confianza en que no existe sustento para que ambos sean responsabilizados de las muertes. La declaración señala también que no hay tal evidencia contra las exautoridades y creen “que los demandados serán exonerados cuando este caso”. Reiteraron que no hay sustento que responsabilice a ambos de las muertes en Octubre Negro.

Según se difundió, la Corte de Apelaciones sostuvo que los demandantes tenían derecho a un nuevo juicio porque el juez de primera instancia había abusado de su discreción al admitir ciertas pruebas que eran favorables para los acusados.

La sentencia anulada fue emitida por el juez James Cohn en 2018 y señalaba que no había suficiente evidencia contra Goni y Sánchez Berzaín, a pesar de que el jurado había determinado que ambos eran culpables y que debían pagar 10 millones de dólares de indemnización a los demandantes por los daños causados.