Autoconvocados retienen a un militar por más de 12 horas en el cruce a Tarata

Por más de 12 horas, comunarios denominados “autoconvocados” retuvieron a un sargento de las Fuerzas Armandas (FFAA), a quien acusaron de ser un infiltrado del Gobierno.

Según los pobladores, que bloquean en el cruce a Tarata, el funcionario militar estaría realizando un trabajo de inteligencia, reportando los puntos de bloqueo y sacando fotografías a los movilizados para ser identificados.

Hasta el sector llegó un capitán de las FFAA y los padres del sargento para poder rescatarlo.

“Él es mi hijo, yo me preocupo por mi hijo, gracias a Dios está bien, desde anoche no he dormido nada”, declaró entre lágrimas el padre del sargento secuestrado.

Los dirigentes se negaron a devolver el celular que sustrajeron al joven. “El celular se quedará para nosotros como una garantía para nosotros los bloqueadores”, dijo uno de los movilizados.

Los bloqueadores señalaron que “si otro día le pasa algo al joven (sargento), será culpa de la Presidenta. “Ya no queremos elecciones el 6 de septiembre, ahora queremos la renuncia de esta autoproclamada”, manifestaron.