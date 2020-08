Cisterna sufre accidente por evadir las piedras dejadas en la ruta Oruro-Cochabamba

Para el entrenador de Municipal Vinto Palmaflor, Humberto Viviani, su plantel, protagonista del torneo Apertura 2020 hasta la fecha 12, aún no puede cantar victoria sobre la posibilidad de alcanzar... Ver más Viviani: “El fútbol no tiene lógica, no ganamos nada aún”

La Comisión Disciplinaria de la FIFA conminó al club San José a pagar la suma de 151.800 dólares al director técnico Miguel Andrés Ponce en un plazo de 30 días tras una demanda instalada por el... Ver más San José tiene 30 días para pagar deuda a Ponce

El entrenador de Bolivia, César Farías, llamó hoy a un segundo grupo de 25 jugadores de Wilstermann y Bolívar, futbolistas con los que comenzará a trabajar desde el 1 de septiembre en La Paz y con... Ver más Farías llama a 25 jugadores de Wilstermann y Bolívar para segundo ciclo en La Paz