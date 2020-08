Periodista Jon Lee Anderson confirma que vio a Noemí cuando entrevistó a Evo en México

El periodista norteamericano Jon Lee Anderson confirmó en un mensaje de Twitter que él vio en Ciudad de México a Noemi M. C., la joven que es presuntamente la pareja de Evo Morales, cuando entrevistó al expresidente en ese país.

La usuaria de Twitter María Julia Osorio (@MariJulia) dijo en un mensaje: “Uff, terrible. Sin querer, @jonleeanderson reveló una relación que debería indignarnos a todos”, al hacer referencia al artículo que el afamado periodista publicó a principios de año en la revista New Yorker.

Ante ello, el periodista respondió: “No, Maria Julia, no fue sin querer. Escogí cada palabra y escena que está en al artículo. Por qué saben de la joven? Porque la incluí! O crees que era casual? Lee el artículo”.

Anderson publicó lo siguiente cuando entrevistó a Morales en Ciudad de México: “Mientras hablábamos, me di cuenta de que una joven nos escuchaba desde una silla a unos tres metros. Tenía el cabello oscuro y lacio recogido en dos coletas, y vestía jeans y una camiseta negra con la palabra “love” escrita en letras blancas con brillantina”.

Luego agrega: “Cada tanto, Morales y ella cruzaban miradas y se sonreían. En algún momento, Morales interrumpió nuestra conversación para decirle a mi fotógrafo que no le tomara fotos a la mujer. Más tarde, cuando Morales posó para las fotografías, ella me pidió que también la retratara con su teléfono celular. Se colocó dándole la espalda al muro del jardín mientras le sonreía juguetonamente a Morales, quien posaba a unos pocos metros”.

Anderson, en otro post de Twitter de este domingo, respondió a una crítica de Roberto Laserna, que había señalado que el periodista debió denunciar la relación de Morales con una supuesta menor: “Que comemierda eres. Pq crees que la mencioné? Cualquiera se dará cuenta que la he incluido justamente pq me llamó la atención su juventud, aunque su edad nunca la supe, entonces tampoco pude afirmar lo que no sabía”.

La declaración de Anderson es la primera de un testigo que haya visto juntos a Noemí y Morales. Anderson es un reconocido periodista estadounidense, autor de numerosos libros, entre otros de Che Guevara: Una Vida Revolucionaria, que fue base de una película sobre el guerrillero argentino-cubano.

Parlamentarios de diferentes partidos políticos han exigido a la Fiscalía el inicio de una investigación para comprobar la veracidad de la denuncia contra Morales y la supuesta relación de pareja que tuvo con Noemí, que cumplió 19 años en abril pasado. Según el periodista español Alejandro Entrambasaguas, que obtuvo información de la Policía, las primeras fotos entre Morales y Noemí datan de hacen cinco años, cuando ella tenía 14.

También, al requisar el celular de la joven, la Policía halló que Noemí viajó a México una vez que Morales fugó a ese país, y luego a Argentina, cuando el expresidente viajó allí. Incluso fueron juntos a Ushuaia.

Entrambasaguas también dijo, entrevistado por el programa de radio Desayuno, de Santa Cruz, que algunas fotos los muestran en situación íntima, “en paños menores”.

En las fotos que se ya han publicado, se ve a Morales y Noemí en diferentes situaciones como a orillas del lago Titicaca, en el gimnasio de la residencia o la Casa Grande del Pueblo, en un dormitorio, en el avión presidencial, tomándose selfis, etc.

Si se comprueba la relación de pareja, Morales sería acusado de estupro, que se da cuando personas mayores tienen relaciones con menores de 18 años. La pena es de tres a seis años de cárcel. Si se comprobara que Noemí tenía 14 cuando la relación empezó, el delito es más grave ya que pasa a ser violación, con hasta 15 años de cárcel.