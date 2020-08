Salud paraliza compra de 672 mil kits por denuncia de sobreprecio

El Ministerio de Salud decidió paralizar la compra de 672 mil kits de pruebas PCR para coronavirus debido a la denuncia de un presunto sobreprecio de más de 25 millones de bolivianos.

El presidente de la Cámara Uruguaya de Comercio en Bolivia, Oscar Toledo, denunció que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) adjudicó la compra de 672 mil tests PCR para coronavirus a la empresa china Lasa Holdings por 47,3 millones de bolivianos, monto 25 millones de bolivianos mayor al ofrecido por el laboratorio uruguayo ATGen, que ofertó 22,8 millones de bolivianos por los mismos insumos.

“Los antecedentes permiten observar preliminarmente que la empresa ATGen SRL no habría cumplido con uno de los requisitos básicos de al convocatoria, que es la certificación de la FDA o la UE. No obstante que en este caso se ha procedido conforme a lo que establecen las normas, con el propósito de no dejar ninguna duda sobre la transparencia del proceso, Aisem me ha transmitido su decisión de dejar en suspenso temporalmente la compra de los reactivos, para realizar una evaluación detallada de toda la documentación”, señaló el Ministerio de Salud.

El objetivo de esta revisión será determinar si efectivamente hubo alguna irregularidad o si la denuncia carece de fundamentos, “en cuyo caso nos reservamos el derecho de iniciar procesos al denunciante por faltar a la verdad”.

Según el Ministerio de Salud, el proceso contó con el seguimiento del Viceministerio de Transparencia y aún no llegó a su etapa final, por lo que se hará una última y exhaustiva verificación

El laboratorio uruguayo, que es privado pero que tiene la acreditación del Gobierno uruguayo, elabora las pruebas PCR en coordinación con la Universidad de la República de Montevideo y el Laboratorio Pasteur de París. Sus reactivos se venden en varios países de Sudamérica.

Según el documento de adjudicación, 15 empresas se presentaron para la licitación. ATGen fue la que ofreció los precios más bajos.

“El laboratorio uruguayo no tiene intermediarios, entonces no hay comisiones ni hay nada raro. Lo que uno tiene que preguntarse es esa diferencia de más de 25 millones (de bolivianos), ¿a qué bolsillo irían?”, dijo Toledo a Brújula Digital.

Toledo agregó que no desea “poner un adjetivo a lo sucedido”, pero “claramente se ve que hay algo raro”.

En su documento de adjudicación, Aisem asegura que ATGen no cumplía con las características técnicas necesarias. “Esto no tiene sentido porque si Uruguay ha sido considerado como un país que ha logrado combatir el coronavirus y tiene la mejor situación al respecto en toda la región”, dijo Toledo.

La Aisem, en un comunicado, argumentó que las pruebas ofrecidas por la empresa uruguaya no contaban con certificación internacional. “No se adjudicó la compra a esa empresa, aunque sus precios eran bajos, por una razón muy importante: el producto que ofreció esa empresa no tenía las garantías de salud necesarias ”, informó la Aisem.

Además, la Aisem aseveró que la farmacéutica uruguaya ATGen “no cumplió las formalidades” requeridas en y presentó sólo “un folleto”.

Las reacciones no se dejaron esperar. El candidato presidencial por Creemos, Luis Fernando Camacho, tuiteó: “Ojalá la Presidenta se entere por las redes que lo único que funcionó bien en su gobierno fue la corrupción. Otra denuncia de sobreprecio de 25 millones de bolivianos en compra de tests para la Covid-19. No trabajaron para cuidar la salud de la gente, sino para llenarse los bolsillos”.

El expresidente Evo Morales, en la misma red social, dijo que se trata de “otro negociado del gobierno de facto con la vida. Ministerio Público debe investigar denuncia de corrupción por Bs 25 millones formulada por el presidente de la Cámara Uruguaya de Comercio en Bolivia, Oscar Toledo.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE ACCIÓN DE CONTRALORÍA

La Defensoría del Pueblo solicitó a la Contraloría General del Estado que supervise el proceso de adquisición de 672 mil tests PCR para la detección del coronavirus, debido a la existencia de una denuncia sobre una posible compra con sobreprecio.

“La Defensoría del Pueblo solicita a su autoridad que inicie las acciones de supervisión al proceso de adquisición de 672 mil tests PCR para el coronavirus, a cargo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), sea en el marco del Procedimiento para el Tratamiento de Denuncias o Solicitud de Auditorías”, señala la defensora Nadia Cruz en una misiva remitida al contralor general, Henry Lucas Ara Pérez.

La petición se hizo con la finalidad de evitar un daño económico al Estado y sobre todo para impedir daños irreversibles a la salud de la población.

La Aisem ya tuvo otra polémica por la presunta compra con sobreprecio de 170 respiradores.