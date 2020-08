Senado afirma que Gobierno congeló promulgación de cinco leyes contra la Covid-19

El presidente del Senado, Milton Barón (MAS), denunció que el Gobierno transitorio congeló la promulgación de al menos cinco leyes que ayudarían en la lucha contra el coronavirus, entre ellas la del bono contra el hambre y la ley de atención en clínicas privadas.

El senador, en contacto con Radio Kawsachun Coca, dijo que desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se han hecho los mayores esfuerzos para hacer gestión para luchar contra la pandemia, y mencionó las leyes aprobadas en las últimas semanas.

“Aprobamos la ley de donación de plasma hiperinmune, el Gobierno hasta hoy no lo ha promulgado, también otra ley para que las clínicas atiendan pacientes de Covid-19, hasta hoy tampoco le dio ganas al Ejecutivo”, dijo.

Aseveró que la ALP también en el marco de la crisis económica aprobó leyes que tienen que ver con la reducción del 50% de alquileres que tampoco ha sido promulgada, “también la ley de diferimiento del pago de deudas al sistema bancario, se pudo promulgar y no se lo ha hecho hasta el día de hoy. También coadyuvamos con el bono contra el hambre (de mil bolivianos) y no se lo ha promulgado y lo tiene pendiente, creo que el Ejecutivo no está haciendo nada para solucionar los problemas sociales y económicos del país”.