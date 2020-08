Bachilleres buscan trabajo y culminar su formación

Pese al cierre del año escolar, las unidades educativas centran sus esfuerzos en continuar la educación, principalmente para los bachilleres. Sin embargo, la realidad de cada uno no siempre le permite llevar adelante las clases. En tanto, la Confederación de Maestros presentó una Acción Popular pidiendo que se deje sin efecto la decisión del Gobierno.

No importa si se trata de un colegio privado, público o de convenio, todos intentan llegar a los estudiantes bachilleres, debido a la necesidad de que su formación esté completa para su ingreso a la universidad.

Es así que en la mayoría de las unidades educativas se vio la posibilidad de presentar metodologías de trabajo virtual o a distancia, según contaron algunos educadores. Sin embargo, aún hay varios vacíos, dijo la dirigente de la Confederación de Maestros, Norma Barrón.

“Estamos en esa etapa de considerar varios aspectos, pero sin tomar ninguna resolución. Hemos tenido asamblea de maestros y los temas a tratar son la evaluación general y los bachilleres”, señaló.

Sin embargo, hay un punto en contra para muchos bachilleres. Luis (nombre ficticio) no quiso ser identificado, pues le apena no poder terminar sus estudios como hubiera deseado. La necesidad de su familia lo llevó por otro camino.

“Somos cinco hermanos, mi mamá trabaja lavando ropa y mi papá en la construcción, pero casi no tuvieron trabajo estos meses y la plata se acabó. Soy el mayor y me pidieron que les ayude, más con esto del cierre del año. Ese cacho me puse a buscar barbijos y eso para vender y con eso traigo algo de plata, pero es estar todo el día afuera”, contó.

A él le tocó enfrentar esta realidad, mientras varios de sus compañeros aceptaron continuar las clases en su unidad educativa. Luis tiene el deseo de estudiar ingeniería electrónica en la San Simón, pero teme que estará con retraso.

“Voy a entrar a los preuniversitarios y eso para tratar de nivelarme. Porque sé que otros van a tener mejores conocimientos, pero no me quiero quedar sin ir a la universidad (...)Al final, si no entro a San Simón, me iré a un instituto a ser técnico o algo así”, agregó.

En otros casos, los estudiantes pertenecen a otras provincias y les tocó volver allí para ayudar a sus padres. Para muchos, el año formativo se acabó ahí.

“Es una realidad de los estudiantes de nuestro país, pero hay una preocupación por la formación”, finalizó Barrón.

Los colegios de convenio también trabajan en aplicar metodologías para seguir. En las zonas lejanas se busca llegar a través de material didáctico y otras estrategias.

Maestros presentaron una Acción Popular

La Confederación de Maestros expresó su constante rechazo por el cierre del año escolar. Por ello, decidió presentar una Acción Popular para que el Ministerio de Educación dé marcha atrás en su decisión, señaló la dirigente Norma Barrón.

“Hemos presentado una Acción Popular en contra de la resolución que cierra el año escolar. Esto no nos permite tomar muchas decisiones aún, porque debemos esperar lo que diga la audiencia”, dijo Barrón.

La audiencia por esta Acción Popular fue señalada para el miércoles 19 de agosto a las 17:00. El objetivo de los maestros es que se reconsidere la decisión del cierre del año escolar y puedan continuar con las clases y así resolver todos los problemas que generó esa decisión.

Sin embargo, algunas unidades educativas ya están informando sobre los requisitos que los bachilleres necesitan para su diploma. De manera paralela intentan continuar con la formación, pero están dando pasos administrativos.

Por otro lado, también existen dificultades para poner las notas. El instructivo del Gobierno indica que se repitan las de los bimestres de 2019, pero los maestros toman esta acción como “inventarse calificaciones”, pues se hacen sobre una base formativa que esta gestión no existió.