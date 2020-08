Caso Capilla: surgen más denuncias contra líder de jóvenes por abuso sexual

La directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de Cochabamba, Andrea García, informó que encontraron dos víctimas más del líder de prejóvenes del colegio La Capilla, Miguel Antonio C.

“Uno de ellos es de aquí de Cochabamba y esta tarde fue sometido a un abordaje psicológico que muestra que fue víctima de abuso sexual. Él es de la época de Octavio Fernández, quien hace días denunció por las redes sociales haber sido víctima de abuso sexual; la otra víctima no está en el departamento, pero se tomaron sus datos”, explicó.

Según antecedentes, en 2018, un niño de 12 años, tras acudir a un campamento de la unidad educativa, ya no quiso volver más después de presuntamente haber sido agredido sexualmente por líder de prejóvenes.

“A principio de año, a todos los padres nos hacen firmar convenios donde autorizamos que nuestros hijos vayan de campamento en compañía de docentes; ahora tenemos temor y preocupación por lo que pudo pasar con nuestros hijos en estos campamentos”, contó una madre de familia que por seguridad pidió no ser identificada.

“Estamos recibiendo amenazas por apoyar la denuncia que está en las redes, pero tenemos que frenar este tipo de abusos, no podemos exponer a nuestros hijos a ser víctimas de enfermos como éste”, dijo otra madre de familia.

Un grupo de padres de familia de estudiantes de esta unidad educativa presentó la denuncia correspondiente en el Servicio Departamental de Educación (Seduca) y la DNA.

En la vía penal, hoy, la DNA de Cochabamba presentó una denuncia contra Miguel Antonio C. y piden que se amplíe la investigación contra el gerente de La Capilla, Roger H., por no haber denunciado las agresiones pese a tener conocimiento de las mismas desde hace dos años atrás.

“Él es cómplice; hoy vino a denunciar el hecho, después de haber dejado pasar tanto tiempo. Creemos que también debe ser investigado”, dijo García.

Este caso de abuso sexual fue visibilizado por Octavio Fernández Mostajo, quien al ver que no se había iniciado ningún proceso contra el agresor, decidió exponer su historia en su cuenta de Facebook.

“Cuando tenía 14 años asistía a una iglesia. Miguel Antonio C. era nuestro líder, le teníamos mucha confianza, de manera regular nos quedábamos a dormir en su casa para reír y jugar. Una vez me quedé a dormir solo y él aprovecho mi inocencia para abusar de mí, me quitó la ropa, empezó a manosearme y masturbarme. Ese panorama se repitió varias veces por dos años”, refiere parte de la denuncia.

Octavio contó que hace dos años encaró a su agresor, quien en una conversación habría admitido haber cometido la agresión. “Le mostré las conversaciones al gerente, le pedí que el agresor sea apartado, denunciado y que se brinde apoyo a las víctimas. Después de dos años, veo que no se hizo nada. Es por eso que, pese a que pasaron 20 años, me atrevo a contar mi historia”, refiere la víctima.