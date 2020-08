Migración confirma que Noemí y su familia salieron del país por un paso fronterizo ilegal

El director nacional de Migración, Marcel Rivas, confirmó hoy que la familia de Noemí M., de 19 años, supuesta pareja del expresidente Evo Morales, salió del país por un paso fronterizo ilegal.

“En el caso de la víctima, Noemí M. no salió por un punto de control migratorio autorizado (…) esa salida ha sido por un punto fronterizo no autorizado”, manifestó Rivas, en conferencia, y señaló que no existe un registro en el sistema del control migratorio.

La autoridad manifestó que realizan gestiones con Migración de Argentina para conocer algún informe sobre el ingreso de la joven al país vecino, donde se encuentra asilado Morales.

Rivas añadió que, considerando que Bolivia tiene las fronteras cerradas por la pandemia, haberlas cruzado se constituye en un delito.

Hoy, el viceministro de Régimen Interior, Javier Isaa, develó que la joven y su familia huyeron a Argentina.

Según la autoridad gubernamental, el día en que se beneficiaron con detención domiciliaria, el chofer y dos personas, que fueron detenidos en una vagoneta oficial, marca Nissan Patrol de color negro en el municipio de Tiraque, Cochabamba, de propiedad de la muchacha de 19 años, los padres escaparon.

El diario español Ok Diario dio a conocer sobre otra presunta relación amorosa del expresidente, de 60 años, con una joven de 19 años, que habría comenzado cuando ella era menor de edad.