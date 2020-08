Policía con antecedentes de violencia es buscado por secuestrar a una joven

El personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) e investigadores especializados buscan al teniente Boris A. N. A. (34), acusado de haber secuestrado a su expareja, B. M. A. (24), desaparecida desde el 11 de agosto, día en el que ambos se encontraron a exigencia del oficial.

El director departamental de la Felcv, Rubén Lobatón, refirió que la pareja tenía una relación desde hace dos meses aproximadamente. La misma terminó.

Integrantes del colectivo Mujeres de Fuego lamentaron que pese a los antecedentes de violencia y secuestro, el oficial no haya sido dado de baja.

“Se ha desestimado la denuncia, ¿cómo pueden proteger a un policía que hace quedar mal a su institución?, increpó una de las Mujeres de Fuego a los policías que resguardaban el Comando Departamental de la Policía por la protesta realizada por el colectivo.

El funcionario policial ya cuenta con un proceso judicial por feminicidio en grado de tentativa y agresiones físicas contra otra expareja, éste se sigue en Cochabamba y Sucre. Pese a este proceso penal y disciplinario que debía afrontar, el sindicado fue destinado a Cochabamba, donde continuaba trabajando como policía.

“Tiene antecedentes de violencia, agresión y secuestro en contra de su expareja; fue sorprendido por la Policía el 2018 golpeando a su exesposa en un sitio boscoso. Esta denuncia fue presentada bajo el rótulo de tentativa de feminicidio”, refiere la denuncia del colectivo.

El reporte policial indica que el teniente debía cumplir su servicio en la Estación Policial Integran (EPI) central el 12 y 13 de agosto, servicio que abandonó el jueves 13 y desde entonces se desconoce su paradero.

Una familiar de la víctima encontró al oficial el 13 de agosto, ocasión en la que éste le confesó que tenía a B. M. A. en un alojamiento.

“Le pedí que me lleve donde ella, que me diga en que alojamiento está, pero se subió a la moto y se fue, desde entonces su celular está apagado”, dijo una familiar en una entrevista policial.

“Quiero encontrar viva a mi hija, por favor ayúdenme a encontrarla. Te suplico por favor, devuélveme a mi hija”, imploró de rodillas y quebrada en llanto la madre de la mujer desaparecida.

La familiar contó que al inicio el oficial negó conocer el paradero de la víctima, pero después de varios contactos admitió saber dónde estaba y se habría comprometido a entregarla. “Apagó su celular y ahora nadie sabe dónde está.

“Por favor Boris, por favor te lo pido de todo corazón, por favor tienes hijos, por favor estoy ocho días sin comer, no tengo fuerzas más para nada, ya quiero que me devuelvas a mi hija y también quiero decir si es que me está viendo mi hija, hijita por favor si quieres comunicarte, comunícate te lo pido por favor”, imploró la progenitora.

Fruto de la investigación policial, ayer, aprehendieron a una mujer que supuestamente el fin de semana estaba con el teniente y que tenía en su poder su billetera y otros documentos. Los investigadores tomaron la declaración a la sindicada.

El personal policial y el fiscal asignado allanaron la casa del policía investigado, domicilio ubicado en la avenida Primero de Mayo, donde procedieron a recolectar mayores elementos de convicción.

Los investigadores están detrás de la pista del policía y se espera que en las próximas horas se informe más detalles de este caso.

Liberan a sospechoso de la muerte de Nancy

A más de un año de la desaparición de Nancy Villarroel, el principal sospechoso de su desaparición y muerte, Alejandro T. G., fue liberado tras estar recluido en Palmasola desde el 21 de julio de 2019.

Nancy Villarroel desapareció el 9 de julio de 2019 en el departamento de Santa Cruz, durante un paro cívico.

El viernes pasado, se desarrolló la audiencia de cesación a la detención preventiva interpuesta por Alejandro Mark T., solicitud que fue aceptada por el vocal Edil Robles Lijerón, denunció el colectivo Mujeres de Fuego.

El acusado estaba recluido en la cárcel de Palmasola desde el 21 de julio. En principio fue denunciado por privación de libertad y violencia familiar, pero la investigación hizo que sea investigado por el delito de feminicidio.

“El dolor e impotencia de la familia de Nancy se notó a momento de la decisión del vocal; sus hijos no pueden concebir que el responsable de la muerte de su madre haya quedado en libertad sin pagar por el dolor que causó”, indica la denuncia.

EL colectivo Mujeres de Fuego señaló que, durante la cuarentena que rige en Santa Cruz, el acusado solicitó su libertad en varias ocasiones, logrando desvirtuar de manera irregular cada una de los riesgos procesales.

“Existen varias pruebas que lo señalan como principal culpable, pero él goza de libertad, vulnerando los derechos de las víctimas que son sus hijos”, finaliza la denuncia.