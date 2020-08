Evo no niega relación, pero critica el uso de “compañeras” en temas políticos

El expresidente Evo Morales dijo esta mañana que no está de acuerdo con el uso de “compañeras” en temas políticos, haciendo referencia al polémico caso de una supuesta relación con N. M. (19), la cual tampoco negó.

Morales en contacto con Radio Kausachun Coca señaló que como presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) y jefe de campaña tiene ocho procesos en su contra. “Qué procesos más habrá todavía, no comparto el uso de compañeras en cuestiones políticas”, indicó.

En los últimos días el exmandatario fue denunciado por estupro, pero también por trata y tráfico de personas debido a que se presume que la relación con N.M. habría comenzado cuando ella era todavía una menor de edad. En las últimas horas, la abogada Paola Barriga también anunció la presentación de otra querella contra Morales, pero por violación a una menor que sería del trópico de Cochabamba.

El exmandatario hizo referencia al caso de Gabriela Zapata en el que también se vio envuelto en 2014 y reconoció que en ese tiempo recibió una llamada de funcionarios del Ministerio Público -que en ese momento era dirigido por Ramiro Guerrero- quienes le consultaron sobre esa denuncia.

“Solo quiero decir que para las elecciones de 2014, algunos deben recordar, llegó un proceso de una compañera que había embarazado dice (cuando tenía) 55 años. Algunos miembros del Ministerio Público me llaman y me dicen cómo es esto, yo (respondí) si tiene pruebas procésenme, si es demanda, demanda de la señora. Es que no había nada”, dijo Morales, sin embargo en esa gestión él mismo aceptó que tuvo una relación con Gabriela Zapata y que también habría procreado un hijo.