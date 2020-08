Barriga ve que Evaliz Morales amenaza para que víctimas no declaren

La abogada Paola Barriga afirmó hoy en el programa Los Tiempos a Fondo que la publicación realizada por Evaliz Morales, hija del expresidente del país, se parece más a una “amenaza” con relación a la acusación por el delito de violación a “múltiples víctimas”.

Evaliz Morales publicó en su cuenta de Facebook: “Tratan de mellar el nombre del mejor presidente de la historia pero no lo conseguirán. Hoy estamos más cerca de volver al palacio y cuando volvamos la misma gente que lo acusa, se rectificará de sus declaraciones”.

Al respecto, la abogada que anunció la presentación de una denuncia contra Evo Morales señaló que se considera una “amenaza” con la intención de que las víctimas no emitan sus declaraciones como corresponde y así evitar que el proceso avance.

“Quizás como hija siempre va a salir en defensa y (la declaración) no es válida legalmente tomando en cuenta la circunstancia, ni siquiera hasta el cuarto grado es válida la declaración de un familiar en favor del otro. No tiene ninguna relevancia, más me parece una amenaza el hecho de que se van a tener que retractar de sus declaraciones, amenazando y estableciendo que estas víctimas no declaren como corresponde y no tengan la apertura necesaria para que este proceso avance”, aseguró la abogada.

Barriga afirmó que hasta el momento una madre fue quien se contactó con ella para realizar la denuncia, pero que existen otras nueve personas que podrían declarar en contra de Morales acusándolo de violación.

La jurista también señaló que se conoce que fueron amedrentadas si no “entregaban a las niñas”.

“Sabemos que están siendo amedrentadas, por eso es que siempre han tenido que entregar a sus niñas, les han amenazado de muerte, incluso con quemarles el lugar donde habitan. Más allá de ello vamos a llegar a que el Ministerio Público pueda hacer una investigación correcta, precisa oportuna, transparente y de no hacerlo también la sociedad será quien exija el cumplimiento de la ley por eso es que se hace público este caso”, sostuvo.