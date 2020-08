Médicos de La Paz piden esclarecer paradero de respiradores españoles y advierten con acciones

El Sindicato de Ramas Médicas (Sirmes) de La Paz pidió al Gobierno esclarecer el paradero de los 170 respiradores españoles que fueron adquiridos con sobreprecio y advirtió, que, como sector afectado, iniciarán acciones contra los responsables, ya que considera que, con los equipos, los médicos hubiesen salvados la vida de las víctimas mortales del coronavirus (Covid-19).

"Estamos estupefactos, que una institución no sepa dónde están los equipos a su cargo, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) ya es el extremo de la irresponsabilidad y la incapacidad. Estos señores que han estado detrás de casos de corrupción, sobreprecios y ahora en este tipo de pérdidas ya es el colmo", aseveró a ANF, el ejecutivo del Sirmes, Fernando Romero.

Romero exigió al Gobierno que aclare el paradero de los ventiladores y lamentó que las autoridades sanitarias, que señaló son los responsables de fortalecer el sistema de salud incurran en este tipo de "incapacidades".

"Ojalá que el Gobierno aclare esto y si no, como sector afectado vamos a tomar acciones, porque con esos equipos hubiéramos salvado vidas. Vamos hacer el reclamo más duro. La Aisem nuevamente incurre en irregularidades que ya rebasan la tolerancia y obligan a tomar medidas. Estamos airados de cómo manejan el sistema de salud las autoridades que deberían fortalecer el sistema de salud, esto ya es de terror", criticó.

Las declaraciones de Romero surgen, luego de que el pasado 19 de agosto, la Aisem, que estaba encargada de recibir los 170 respiradores españoles, reveló que no sabía dónde se encontraban 95 de esos equipos y que a 75 les faltaban algunas partes con las que se supone debían haber llegado.

Sin embargo, ante la ola de críticas, el Ministerio de Salud aclaró que los equipos se encontraban en custodia de los Servicios Departamentales de Salud.

El director del Sedes La Paz, Ramiro Narváez desmintió esa afirmación y manifestó que no tenía guardado ningún respirador. "El Sedes La Paz no custodia ningún respirador", agregó.

De inmediato, el director del Sedes de Santa Cruz, Marcelo Ríos, afirmó que en esas dependencias no se encuentra ningún respirador español -del lote de equipos médicos comprados con presunto sobreprecio y que no cumplían con las especificaciones- y agregó que los ventiladores fueron devueltos para no generar riesgo en la salud de la población.

"No hemos tenido ninguna solicitud formal de ninguna entidad que nos pida información de los respiradores. De los respiradores, en su momento denominados españoles, que fue el primer lote que llegó a Santa Cruz, fue hecha la devolución como corresponde al Ministerio (de Salud)", señaló Ríos.

A mediados de mayo, llegaron los primeros 170 respiradores para atender a los pacientes críticos de Covid-19. Sin embargo, nunca pudieron ser utilizados porque llegaron sin software y sin accesorios, y porque son parte de la investigación penal por sobreprecio, ya que el Gobierno boliviano pagó por cada respirador básico con accesorios $us 28.080, cuando el costo por unidad directo de la fábrica es de $us 7.194.

La compra con supuesto sobreprecio fue gestionada desde el Ministerio de Salud con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Producto de ello al menos cinco autoridades fueron destituidas para ser detenidas e investigadas por el caso, entre ellos Marcelo Navajas, exministro de Salud y el exdirector jurídico de esa cartera de Estado, Fernando Valenzuela, entre otras.

El pasado 19 de julio, la presidenta Jeanine Añez, aseguró que Bolivia "no se perdió ni un centavo" de esa inversión, ya que, dijo que el 50% restante del pago por los equipos fue congelado al demostrarse "hechos de corrupción".

"En este momento hay gente procesada, gente del MAS y de nuestro Gobierno, como dijimos en ese momento le toque a quien le toque. El Estado no ha perdido ni un centavo, el 50% del monto fue pagado y decidí congelar el otro 50% porque hubo un hecho de corrupción. Así los bolivianos no perdieron ni un centavo", agregó a un medio televisivo.

El lunes, la presidenta del Senado, Eva Copa, lamentó la posición del Gobierno sobre el caso respiradores y anunció que interpelará a la ministra de Salud, Eidy Roca para conocer el paradero de los ventiladores.

"En un discurso de la presidenta Añez menciona que el Estado no ha perdido ni un solo peso en la adquisición, ¿pero dónde está el 50% que se ha adelantado, ¿dónde están los 170 respiradores que no funcionan? Vamos hacer las interpelaciones en Salud y Educación", argumentó.

Renuncia Aisem

El director de la Aisem, Hernán Pereira, renunció a su cargo de manera irrevocable, argumentando "presiones" de autoridades de La Paz y del Gobierno central.







"Es mejor dar un paso al costado para que otra persona pueda, con mayor frescura, superar problemas de la gestión pública", aseveró Pereira consultado sobre su renuncia en entrevista con radio Fides.







Agregó que "hay mucho descontento especialmente de las autoridades de La Paz del COED (Centro de Operaciones de Emergencia) que han pedido mi remoción, producto de varias presiones que tiene la Aisem".