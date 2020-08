Suman denuncias contra Evo y MAS cierra filas por su jefe de campaña

Nuevas denuncias contra el expresidente Evo Morales, por presuntos delitos de violación y estupro, fueron presentadas ayer por el Gobierno y activistas; mientras dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguran que hay un ataque de la derecha contra ese partido y ratificaron que el exmandatario sigue en la jefatura de la campaña.

El Ministerio de Justicia remitió a la Defensoría de la Niñez de La Paz una nueva denuncia, en la cual se acusa al expresidente Morales de cometer el delito de estupro, contra una menor de 15 años, de cuya relación habría una hija.

“Esta documentación nos da a entender que la señorita, cuyo nombre no voy a revelar, habría tenido una relación sentimental con Juan Evo Morales Ayma y habría quedado embarazada cuando tenía 15 años y 5 meses, teniendo una hija el año 2016 en el mes de febrero, es decir cuando tenía 16 años”, dijo el viceministro de Transparencia, Guido Melgar.

El Viceministro indicó que se ha remitido la denuncia a la Defensoría de la Niñez, dado que eso dispone la Ley 348.

Explicó que la denuncia había llegado al Ministerio en sobre cerrado y que, antes derivarla, se verificó que los datos sobre las personas sean reales.

“Nosotros corroboramos los datos referidos a la existencia de la menor a la edad, de la madre e identificar el padre. Se han cotejado informaciones con el Segip y con el Sereci, y la menor existe, la madre existe y la menor tiene como padre registrado a Juan Evo Morales Ayma”, sostuvo Melgar.

En tanto, la Fiscalía de Cochabamba admitió la primera denuncia que interpuso el Viceministerio de Transparencia contra el expresidente Morales, por los presuntos delitos de estupro y trata y tráfico, según confirmó el director del Servicio Plurinacional de Asistencia a las Víctimas (Sepdavi), Marcelo Alcázar.

“La Fiscalía Departamental de Cochabamba admitió nuestra denuncia, que se encontraba en revisión desde el pasado viernes y la demanda está sustentada por varios elementos que se colectaron en la etapa previa de investigación”, precisó Alcázar a medios estatales.

Asimismo, la abogada Paola Barriga anunció que presentará a la Fiscalía una nueva denuncia contra el exmandatario por el delito de violación, situación que podría complicar aún más al también exjefe de campaña del MAS. Según la jurista, existen otras nueve mamás que podrían sumarse a la denuncia contra Morales por el mismo delito.

“Tengo conocimiento de un caso, de una mamá quien, ante la indignación y el dolor que han tenido que vivir, llega para poder iniciar una demanda contra Evo Morales. Ella relata que cuando Evo Morales llegaba a esta población donde ella habita tenían que entregar a sus hijas entre 12 a 15 años. El día viernes me llama y me dice ya he tomado contacto con nueve mamás más. Están siendo amenazadas ahora de que pueda pasar algo en caso de que existe una denuncia por parte de ellas”, sostuvo.

MAS respalda a Morales y ve que no afecta campaña

Si bien el expresidente Evo Morales no se ha pronunciado al respecto de las denuncias de estupro y pedofilia, dirigentes de este partido aseguraron que se trata de guerra sucia y un ataque de la derecha.

La presidenta del Senado, Eva Copa, indicó que estas acusaciones no tienen nada que ver con sus candidatos presidenciales y que es un tema personal que se debe resolver. Tildó de lamentable que apunten a Arce como cómplice tras mostrarse algunas fotos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, ratificó que este caso no afecta al MAS y que Morales sigue siendo el jefe de campaña. “No nos afecta de ninguna manera ni a Arce (ni) al MAS”, dijo y aseveró que “hasta el momento no hay ninguna situación que pueda afectar la jefatura nacional que tiene Evo Morales”.

La Dirección Departamental del MAS en Cochabamba, mediante una resolución, ratificó a Morales como jefe de campaña y aseveró que la “ultraderecha” pretende “desconocer” al “gran líder histórico de todos los tiempos” y acusó a algunos sectores sociales de aliarse con “la derecha”.