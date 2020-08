Tras denuncias, Salud indaga situación de equipos chinos y MAS pide informe

El Ministerio de Salud inició una investigación sobre la situación de los ventiladores para terapia intensiva que se compraron de China, luego de que médicos de dos regiones denunciaran que estos equipos presentaron fallas y causaron daños a pacientes.

El Movimiento Al Socialismo (MAS), desde la Asamblea Legislativa, pidió un informe escrito a la ministra del área Eidy Roca, mientras Comunidad Ciudadana (CC) lamentó que nuevamente aparezca un caso sobre presuntas irregularidades en la adquisición de respiradores.



Según denuncias, el Gobierno adquirió a través de una intermediaria 324 ventiladores fabricados por la empresa china Ysenmed, a un costo de 9,5 millones de dólares, con un presunto sobreprecio de más de 6 millones de dólares. 200 de estos equipos ya llegaron al país y se repartieron en varios departamentos, pero los respiradores presentaron fallas en hospitales de Cochabamba y La Paz.

El asesor del Ministerio de Salud, René Sahonero, explicó al programa A Fondo, que se difunde por el streaming de Los Tiempos, que ese ministerio está elaborando un informe sobre estos equipos, pero aclaró que si algunos presentaron fallas fue por que se tienen un uso permanente.

“No tengo la relación de donde están o cómo los han repartido, pero lo que sé es que se ha sacado una investigación para saber cuál es la situación, cómo se encuentran y si realmente han servido o no, están en ese proceso”, indicó.

Señaló que el Ministerio de Salud es la instancia que debe hacer la investigación y que los resultados serán presentados a la opinión pública.

Dijo que todos los equipos tienen un proceso de mantenimiento, “algunos por el uso de 24 horas, siete días a la semana, realmente se da un trabajo permanente, necesitan un descanso y algunos tuvieron pequeñas fallas pero no porque son malos, sino por desgaste”, indicó.

Aseveró que los técnicos biomédicos están yendo a todo el país para hacer reparaciones y afirmó que las empresas que se ha contratado han comprado los repuestos necesarios.

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, informó para hoy se tiene previsto que el gabinete ministerial pedirá un informe al Ministerio de Salud respecto a la presunta compra con millonario sobreprecio de 324 respiradores de fabricación china.

“Mañana (por hoy) va a haber un gabinete y se va a pedir información. La Ministra de Salud y los viceministros competentes tiene que dar información”, aseveró Alanoca.

Pero la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, minimizó la denuncia.“Ésa es una denuncia que no tiene ni pies de ni cabeza, por favor”, señaló tras ser consultada sobre el tema.

Críticas

El candidato a la presidencia por CC, Carlos Mesa, exigió al Gobierno dejar de hacer proselitismo electoral con el tema de la salud y le pidió dedicar el tiempo a administrar la gestión con responsabilidad, transparencia y sin corrupción.

“Nos encontramos con el caso de los respiradores de manera reiterada, ineficiencia, falta de transparencia, corrupción; no sabemos cómo, en qué contexto, con qué precios, con qué resultados, y lo evidente, los respiradores no funcionan y marcan una línea que no se puede aceptar”, cuestionó.

El exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano, hoy asesor de la candidatura de Luis Fernando Camacho en Creemos, calificó el caso respiradores como un “delito de lesa humanidad”.

“Ahora resulta que ya no fueron sólo los 170 respiradores (del primer caso); éstos son otros respiradores. Creo que el Gobierno ya no sólo se burla de nosotros, no sólo comete delitos, sino que son delitos de lesa humanidad, atenta contra la población”, dijo la exautoridad.

Legisladores piden informe y sanciones

Legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de Unidad Demócrata (UD) solicitaron informes sobre el presunto caso de compra con sobreprecio de 324 ventiladores chinos.

El senador del MAS, Omar Aguilar, presentó una petición de informe escrito a la ministra de Salud, Eidy Roca, para que explique la compra de los respiradores anunciados en el mes de abril por la presidenta del Estado.

El legislador anunció que la autoridad será interpelada y que podría ser censurada.

El diputado Edgar Montaño (MAS) aseveró que se trata de otro caso de corrupción que vincula al Gobierno, “esta vez en la compra de 324 respiradores chinos es una nueva compra con sobreprecio de más de 21 mil dólares por equipo, de acuerdo a las declaraciones del señor (embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed) Mostajo, dice que los respiradores se compraron en la gestión de (exministro de Salud) Aníbal Cruz, el que entregó fue (la gestión del exministro de Salud)Marcelo Navajas, junto con el ministro de Gobierno (Arturo Murillo) se los ve entregando en las fotos”.

El 16 de mayo pasado, Mostajo declaró a la prensa que se estaban gestionando 500 respiradores, pero a la fecha sólo habrían llegado 200 equipos. Una empresa intermediaria con sede en La Paz fue la encargada de gestionar los equipos.

El diputado Luis Felipe Dorado (UD) aseveró que “estamos ante un nuevo hecho de corrupción, proponemos interpelar a la Ministra de Salud por el supuesto sobreprecio de seis millones de dólares, (porque) el atentado a la salud sería contra los pacientes, algunos hospitales prefirieron ni siquiera utilizar (estos equipos)”, indicó.