Gobierno admite que equipos chinos costaron más, pero da 4 argumentos

Una nueva sombra de duda en la compra de respiradores agobia al Gobierno. En días pasados, surgió una nueva denuncia contra el Ejecutivo por la adquisición de 324 respiradores chinos con supuesto sobreprecio y en mal estado, hecho que fue negado por las autoridades, que refieren que sólo un 7 por ciento de los equipos habría presentado dificultades.

En conferencia de prensa, la ministra de Salud, Eidy Roca, y el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, rechazaron cualquier denuncia de incremento en la adquisición de ese equipo de salud, pero admitieron que los equipos tenían un costo más elevado al momento de la compra; sin embargo, dieron cinco argumentos por lo que se decidió adquirirlos: era la única empresa con disponibilidad, la necesidad era urgente, también que los equipos cumplen con todos los requisitos y que se usó una intermediaria porque la empresa no vende los equipos directamente.

“Queremos demostrar a todo el país que la compra de los 324 respiradores, que se han distribuido en todos los departamentos del país, ha sido hecha de manera correcta y transparente. No ha habido sobreprecio y tenemos todo para demostrarlo, no se han escondido los respiradores porque se han entregado a todos los departamentos”, sostuvo Roca.

Agregó que los respiradores que han tenido desperfectos han recibido la asistencia técnica por parte de la empresa proveedora. Han sido arreglados y, de todos ellos, el 7 por ciento de los 324 respiradores han tenido algún desperfecto.

A su vez, Melgar detalló todo el proceso de adquisición de los equipos en fábrica e indicó que el precio era de 18.500 dólares y no de 8.500 dólares, como se informó en algunos medios de comunicación. Además, refirió que el fabricante no vende de manera directa debido a que no cuenta con la licencia de exportación.

“Es necesario hacerles conocer que también una nota de la fábrica de los respiradores señala dos cuestiones importantes: la primera, dice la cotización de 8.500 dólares es una cotización realizada al 18 de agosto del año 2020, este precio no es el mismo que el mismo que el precio que se tenía en abril porque en abril incluso llegaba a superar el 300 por ciento por el tema de la urgencia, entonces el sobreprecio que denuncian en los medios de comunicación no existen”, explicó el Viceministro.

La autoridad detalló de manera individual sobre el incremento de precio por unidad de los respiradores que van desde los accesorios hasta el pago de los impuestos en Bolivia, por lo que “no es cierto que haya habido sobreprecio”.

La titular de Salud también desvirtuó el supuesto ocultamiento de la documentación y de los equipos, toda vez que los documentos se encuentran en la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (Ugespro) y que los equipos se fueron entregando desde mayo a los hospitales de los diferentes departamentos del país.

“No existe tal sobreprecio. Se hizo un examen pormenorizado del proceso de contratación y éste no presenta ningún tipo de irregularidades. Por último, hay que hacer conocer respecto a la supuesta desaparición de los respiradores, se tiene un detalle pormenorizado (…) de cómo se entregaron los respiradores”, argumentó.

Sobre las observaciones del por qué se desarrolló la compra presumiblemente secreta, el viceministro de Transparencia señaló que el proceso está respaldado en dos decretos supremos.

“Esta compra tiene su base en dos decretos supremos (4196 y 4174), que permiten la compra directa, porque en ese momento, el mes de abril, el mundo estaba entrando al pico de esta pandemia y uno compraba los respiradores en condiciones de tiempo de entrega y recién precio, porque como esta empresa era la única que tenía en ese momento disponibilidad se le compró, en ningún momento el Gobierno boliviano ha escondido esa compra”, argumentó la autoridad de Transparencia.

Piden a la Contraloría y Fiscalía indagar caso

La Defensoría del Pueblo solicitó formalmente a la Contraloría General y a la Fiscalía General a iniciar la supervisión e investigación, respectivamente, sobre la adquisición de 324 respiradores de procedencia china, realizada por el Ministerio de Salud en mayo de este año, presumiblemente, con un sobreprecio de seis millones de dólares.

“Se está pidiendo la intervención de estas dos instituciones porque, según las denuncias hechas públicas, existiría un hecho de corrupción en la compra de estos equipos para el tratamiento de Covid-19, y muchos de ellos, además, estarían en desuso”, manifestó la cuestionada defensora del pueblo, Nadia Cruz.

Según un boletín institucional, la institución defensorial, a través de sus oficinas departamentales, realizó verificativos en distintos establecimientos de salud para determinar el uso de esos respiradores.

Según datos el hospital San Juan de Dios, en Tarija, de 10 respiradores ocho están en funcionamiento, los otros dos no funcionan debido a que no ventilan; en Cochabamba, de 10 ventiladores, cuatro se encuentran malogrados y seis no están en uso porque no cumplen las condiciones para la patología de Covid-19; en Santa Cruz, de 55 respiradores, sólo 40 se encuentran instalados, 15 están en el hospital San Juan de Dios y 25 en Hospital Japonés, pero además tendrían inconvenientes con el uso debido a que utilizan distinta nomenclatura técnica; similar situación existe en Potosí.