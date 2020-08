Pandemia por Covid-19 pone en duda el voto de bolivianos en el exterior

La canciller Karen Longaric dijo hoy que la realización de las elecciones generales de Bolivia en el exterior dependerá de las medidas que defina cada país en relación a la pandemia por coronavirus. En las últimas horas se conoció que los residentes bolivianos en Brasil no podrán votar este 18 de octubre debido a las medidas restrictivas que definió esa nación por la Covid-19.

“Eso depende de las autoridades de cada país, si es que ellos entran en una nueva normalidad que les permita realizar ese tipo de eventos, bueno, nos autorizarán realizar las elecciones y si no nos autorizan, bueno, no hay otra opción que suspender; pero yo no quiero adelantarme a eso hecho porque en un mes y medio puede ser que la pandemia ceda y baje el índice de contagio en esos países o haya un rebrote”, indició en el programa En Portada de Los Tiempos, Página Siete y Asuntos Centrales.

Agregó que el Gobierno de Bolivia envió diferentes notas a los países “para que nos autoricen la realización de elecciones y, además, para que nos doten de los recintos específicos para llevar acabo nuestra elección. No hemos recibido ninguna respuesta todavía”.