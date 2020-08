Issa afirma que Pastor Meneses, acusado por narcotráfico, no es el padre de Noemí

El viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, afirmó este sábado que Pastor Meneses, acusado por narcotráfico, no es el padre de Noemí -cuyos vínculos sentimentales con el expresidente Evo Morales son investigados- sino un homónimo.

"No es cierto, el señor no es quien se indica en las redes sociales, sí es un señor Meneses, pero no es el papá de Noemí (...) es otra persona y el padre de Noemí no lleva el nombre que está circulando en redes sociales", sostuvo la autoridad en contacto con radio Fides.

Issa sostuvo que, por cuestiones investigativas, no se puede revelar el verdadero nombre del progenitor de la joven.

"Es un homónimo, no sería esta persona, pero se están realizando las investigaciones, los avances previos que se tienen aparentemente indican que no sería la misma persona", sostuvo.

Más temprano, el diputado Tomas Monasterio aseguró tener información sobre los vínculos entre el narcotráfico y Pastor Meneses, a quien identificó como el padre de Noemí, por lo que anunció que pedirá una auditoría al proceso abierto contra esa persona en 2013, tras ser sorprendido en posesión de cocaína.